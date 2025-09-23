Российские ученые установили коровам нейроимпланты для увеличения надоев

В августе специалисты проекта «Нейророга» провели операции пяти коровам. Животные в это время находились в сознании и чувствовали себя хорошо, отметили в компании. Все коровы выжили и вернулись в производственный цикл. По словам ученых, выработка молока у коров улучшилась.