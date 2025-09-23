Российские ученые установили коровам нейроимпланты для увеличения надоев

Ленинградская и Московская области возглавили топ туристических направлений на осенние каникулы
Анна Пересильд в новом трейлере фильма «Алиса в Стране чудес» на стихи Владимира Высоцкого
Майкл Манн объявил, что съемки сиквела «Схватки» начнутся в 2026 году
Адвокаты Пи Дидди призвали судью вынести более мягкий приговор по обвинению в проституции
Сталина, Океана и Марс: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Представляются сотрудниками СДЭК и просят код от СМС: россиян предупредили о новой схеме мошенников
В российском прокате перевыпустят «На гребне волны» ― боевик 1991 года с Киану Ривзом
Билеты на Coachella 2026 распроданы на оба уик-энда
Джулия Робертс и Эндрю Гарфилд в новом трейлере фильма «После охоты»
Режиссер «Орудий» Зак Креггер снимет приквел о тете Глэдис
«Робин Гуд» с Джеком Паттеном и Шоном Бином обзавелся первым трейлером
Эмма Уотсон призналась, что не скучает по кино из‑за необходимости продвигать фильмы
Мелисса МакКарти сыграет в экранизации детской книги «Мисс Нельсон пропала»
Шоу Джимми Киммела вернется в эфир 30 сентября
В Китае набирают популярность татуировки на зубах
Netflix выпустит документальный фильм об Эйлин Уорнос — героине драмы «Монстр» с Шарлиз Терон
Ник Кассаветис поставит ремейк итальянского фильма «Мальчик в розовых штанах»
В Москве готовят к сносу корпус МГЛУ. Преподаватели не знают, куда переносить занятия
Ученые впервые зафиксировали секс втроем у зебровых акул
Японские ученые выявили связь между частым употреблением рамена и ранней смертностью
Роберт Де Ниро откроет курорт на острове в Карибском море
В России началась «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры
Ким Кардашьян представила коллаборацию своего бренда Skims с Nike
В Москве побит температурный рекорд для 22 сентября
Джулия Робертс выпивает с Хлоей Севиньи и Эндрю Гарфилдом в трейлере «После охоты»
Миа Бойка заявила, что ее ограбили в турецком отеле на 7 миллионов рублей
В России выросли продажи CD, винила и кассет
В России разработают учебник по истории для иностранцев

Российские ученые установили коровам нейроимпланты для увеличения надоев

Фото: Daniel Quiceno M/Unsplash

Российские ученые первыми в мире поставили коровам нейроимпланты, которые помогают увеличивать надои. Об этом компания Neiry рассказала РИА «Новости».

Устройство состоит из стимулятора, который крепится на затылке, и электродов, которые проникают глубоко в мозг. Через них импульс доходит до зон, отвечающих за аппетит, стресс и репродуктивную функцию.

В августе специалисты проекта «Нейророга» провели операции пяти коровам. Животные в это время находились в сознании и чувствовали себя хорошо, отметили в компании. Все коровы выжили и вернулись в производственный цикл. По словам ученых, выработка молока у коров улучшилась. 

Нейроимпланты устанавливаются в мобильной операционной, разработанной «Нейророгами». Она позволяет значительно снизить стоимость операции и сократить время ее проведения до 30 минут. 

Сейчас ученые занимаются подбором оптимальной программы стимуляции: например, когда у коровы снижается аппетит, система подбирает подходящий режим нейромодуляции для восстановления. 

Кроме того, «Нейророга» готовятся к первому коммерческому внедрению. Нейростимуляторы планируют установить более чем 20 коровам. 

Расскажите друзьям