Российские ученые установили коровам нейроимпланты для увеличения надоев

Российские ученые первыми в мире поставили коровам нейроимпланты, которые помогают увеличивать надои. Об этом компания Neiry рассказала РИА «Новости».
Устройство состоит из стимулятора, который крепится на затылке, и электродов, которые проникают глубоко в мозг. Через них импульс доходит до зон, отвечающих за аппетит, стресс и репродуктивную функцию.
В августе специалисты проекта «Нейророга» провели операции пяти коровам. Животные в это время находились в сознании и чувствовали себя хорошо, отметили в компании. Все коровы выжили и вернулись в производственный цикл. По словам ученых, выработка молока у коров улучшилась.
Нейроимпланты устанавливаются в мобильной операционной, разработанной «Нейророгами». Она позволяет значительно снизить стоимость операции и сократить время ее проведения до 30 минут.
Сейчас ученые занимаются подбором оптимальной программы стимуляции: например, когда у коровы снижается аппетит, система подбирает подходящий режим нейромодуляции для восстановления.
Кроме того, «Нейророга» готовятся к первому коммерческому внедрению. Нейростимуляторы планируют установить более чем 20 коровам.