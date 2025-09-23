Майкл Манн объявил, что съемки сиквела «Схватки» начнутся в 2026 году
Адвокаты Пи Дидди призвали судью вынести более мягкий приговор по обвинению в проституции



Адвокаты Шона Дидди Комбса обратились к федеральному суду Нью-Йорка с просьбой назначить музыканту не более 14 месяцев тюрьмы по делу о проституции.

В июле Комбса признали виновным по двум пунктам обвинения в перевозке людей с целью занятия проституцией. По обвинениям в рэкете и торговле людьми он был оправдан. Несмотря на то что ему грозит до 20 лет лишения свободы, защита настаивает на сокращенном сроке с последующим надзором, обязательным лечением от зависимости и психотерапией.

Юристы утверждают, что поведение артиста во многом было связано с детской травмой, связанной со смертью отца, и многолетней наркотической зависимостью. По их словам, употребление обезболивающих делало его непредсказуемым и становилось причиной агрессивных поступков. Они отмечают, что Комбс изменился и уже провел более года в тюрьме, что само по себе является серьезным наказанием.

«На протяжении десятилетий мистер Комбс боролся с серьезными проблемами, связанными с употреблением психоактивных веществ, гневом, тревогой и другими недостатками, с которыми он не справлялся должным образом до тех пор, пока в прошлом году его не посадили в тюрьму», — говорится в документе. Прокуроры же намерены настаивать на более жестком сроке, превышающем ранее обсуждавшиеся 4–5 лет.

