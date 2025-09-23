Адвокаты Пи Дидди призвали судью вынести более мягкий приговор по обвинению в проституции

Юристы утверждают, что поведение артиста во многом было связано с детской травмой, связанной со смертью отца, и многолетней наркотической зависимостью. По их словам, употребление обезболивающих делало его непредсказуемым и становилось причиной агрессивных поступков. Они отмечают, что Комбс изменился и уже провел более года в тюрьме, что само по себе является серьезным наказанием.