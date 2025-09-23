Сталина, Океана и Марс: названы самые необычные имена новорожденных в Москве

Недавно в Китае произошел курьезный случай — супруги из Шанхая решили развестись, потому что не смогли договориться об имени для ребенка. Пара узаконила брак в 2023 году. В 2024 году у нее родился мальчик. После этого в семье начались ссоры, поскольку муж и жена не могли придумать имя новорожденному, которое бы понравилось обоим. В итоге супруги подали на развод.