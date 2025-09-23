Представляются сотрудниками СДЭК и просят код от СМС: россиян предупредили о новой схеме мошенников
Сталина, Океана и Марс: названы самые необычные имена новорожденных в Москве

Фото: Kevin Watza/Unplash

С начала года в Москве зарегистрированы десятки необычных имен для детей. Об этом РИА «Новости» сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

За девять месяцев в столице среди новорожденных появились девочки с редкими именами Ассоль, Забава, Любава, Маруся, Лукерья, Океана, Емельяна, Ефросинья, Искра, Настасья, Феодосия, Белояра, Дельфина, Сталина. В числе редких мужских имен — Кай, Марс, Трофим, Ерофей, Тихомир, Харитон, Антип, Гамлет, Год, Любим, Рим, Моисей, Енисей, Есений, Ной, Святогор, Спиридон, Гектор, Ефрем, Фома, Емельян, Митрофан.

Уханева отметила, что более 200 новорожденных получили двух- и трехсоставные имена. Например, Ева-Александра, Вера-Елена, Ева-Мария.

«Кроме того, примерно 470 мальчиками дали двух-, трех- и четырехсоставные имена. Среди них, в частности, Лев Леон, Лев Тимофей и Ян-Николай», — сказала собеседница.

Ранее в ЗАГСе рассказали, что София и Михаил сохранили статус самых популярных имен для новорожденных в России. Среди девочек в топ-5 имен также вошли Ева, Анна, Мария и Варвара. Последняя вытеснила из пятерки лидеров имя Виктория.

В мужском рейтинге за Михаилом следуют Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Тимофей стал новичком топ-5, сменив в нем ранее популярного Максима.

Недавно в Китае произошел курьезный случай — супруги из Шанхая решили развестись, потому что не смогли договориться об имени для ребенка. Пара узаконила брак в 2023 году. В 2024 году у нее родился мальчик. После этого в семье начались ссоры, поскольку муж и жена не могли придумать имя новорожденному, которое бы понравилось обоим. В итоге супруги подали на развод.

