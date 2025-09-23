Представляются сотрудниками СДЭК и просят код от СМС: россиян предупредили о новой схеме мошенников

Если раньше злоумышленники чаще звонили от имени «сотрудников банка» или «представителей прокуратуры», то теперь они используют более привычные для людей сценарии — ожидание посылки или курьерской доставки. По словам Немкина, задача мошенников проста: выманить у жертвы код подтверждения из СМС, который открывает доступ не к доставке, а к банковскому кабинету или «Госуслугам».