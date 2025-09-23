Представляются сотрудниками СДЭК и просят код от СМС: россиян предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники нашли новый способ обмануть россиян — теперь они представляются курьерами из СДЭК при звонках. Об этом рассказал ТАСС депутат Госдумы Антон Немкин.
Если раньше злоумышленники чаще звонили от имени «сотрудников банка» или «представителей прокуратуры», то теперь они используют более привычные для людей сценарии — ожидание посылки или курьерской доставки. По словам Немкина, задача мошенников проста: выманить у жертвы код подтверждения из СМС, который открывает доступ не к доставке, а к банковскому кабинету или «Госуслугам».
Депутат подчеркнул, что курьерские службы никогда не запрашивают такие данные по телефону. Если вам звонят с просьбой продиктовать код из сообщения — это точно обман. В такой ситуации лучше сразу положить трубку и самостоятельно перезвонить на официальный номер службы доставки. Особенно уязвимыми в таких схемах оказываются пожилые люди, которые привыкли доверять звонкам.
Немкин напомнил, что лучшая защита — простое правило: никогда не сообщать коды по телефону.
Ранее мошенники начали «арендовать» у детей аккаунты в соцсетях и мессенджерах, чтобы совершать обзвоны для вымогательств денег. Несовершеннолетним предлагают от 500 до 2000 рублей за час.