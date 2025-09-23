В российском прокате перевыпустят «На гребне волны» ― боевик 1991 года с Киану Ривзом

Картина заработала в прокате более 83,5 млн долларов при бюджете в 24 млн и получила в целом положительные отзывы. Критики хвалили химию между Ривзом и Суэйзи и зрелищность сцен. Со временем «На гребне волны» получил культовый статус и повлиял на следующие адреналиновые блокбастеры, включая серию «Форсаж».