В российском прокате перевыпустят «На гребне волны» ― боевик 1991 года с Киану Ривзом

Фото: 20th Century Fox

Компания «Иллюзион кино» перевыпустит в российском прокате «На гребне волны» ― боевик 1991 года с Киану Ривзом и Патриком Суэйзи. Старт проката намечен на 7 мая 2026 года. 

В центре сюжета — противостояние молодого агента ФБР Джонни Юты (Ривз) и харизматичного лидера банды серферов Боди (Суэйзи). Юта внедряется в их сообщество, чтобы раскрыть серию дерзких ограблений банков, но постепенно оказывается втянут в их мир свободы, адреналина и философии жизни на грани.

Название фильма отсылает к термину из серфинга, когда волна разбивается, ударяясь о выступающую от береговой линии точку земли. Режиссером выступила Кэтрин Бигелоу, для которой «На гребне волны» стал четвертой полнометражной работой.

Картина заработала в прокате более 83,5 млн долларов при бюджете в 24 млн и получила в целом положительные отзывы. Критики хвалили химию между Ривзом и Суэйзи и зрелищность сцен. Со временем «На гребне волны» получил культовый статус и повлиял на следующие адреналиновые блокбастеры, включая серию «Форсаж». 

Боевик получил три номинации на MTV Movie Award и выиграл одну ― Киану Ривза признали самым желанным мужчиной. В 2015 году вышел ремейк «На гребне волны», который не смог повторить успех оригинала и был разгромлен критиками. 

