Билеты на Coachella 2026 распроданы на оба уик-энда

Билеты на музыкальный фестиваль Coachella 2026 раскупили на оба уик-энда. Это произошло всего через неделю после объявления хедлайнеров, пишет Variety.
«Увидимся в апреле», — написали организаторы шоу в соцсетях. Они добавили, что желающие попасть на фестиваль могут записаться в списки ожидания на случай появления билетов в ближайшие месяцы.
Coachella 2026 пройдет в два уик-энда: 10–12 и 17–19 апреля. Сабрина Карпентер и Karol G возглавят пятничные и воскресные шоу, а Джастин Бибер станет хедлайнером обоих субботних вечеров.
Среди других артистов заявлены The XX, Nine Inch Nails, Disclose, Turnstile, Ethel Cain, Katseye, The Strokes, Эддисон Рей, Labrinth, Дэвид Бирн, Interpol, Alex G, Bigbang, Laufey, Игги Поп, FKA Twigs, Wet Leg, Clipse и другие. Также состоится специальное шоу Anyma под названием «Æde».
Недавно стало известно, что Бибер получит более 10 млн долларов за два выступления. По словам инсайдеров, музыкант вел переговоры напрямую с организаторами фестиваля. «Это революционный шаг для хедлайнера — начало новой эры в карьере артиста, где он сам диктует правила», — писал Rolling Stone.