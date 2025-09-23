Билеты на Coachella 2026 распроданы на оба уик-энда

Недавно стало известно, что Бибер получит более 10 млн долларов за два выступления. По словам инсайдеров, музыкант вел переговоры напрямую с организаторами фестиваля. «Это революционный шаг для хедлайнера — начало новой эры в карьере артиста, где он сам диктует правила», — писал Rolling Stone.