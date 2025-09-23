Депутаты хотят запретить вход с собаками в магазины и кафе

Всего думская рабочая группа по защите людей от нападения животных инициировала с февраля 20 проектов законов. Один из них ― о запрете выгула собак опасных пород детьми и пьяными людьми ― вскоре тоже отправят на первое чтение. В документе планируют заменить опасных собак на просто крупных, аргументируя это тем, что с такими питомцами не справятся ребенок или пьяный.