Депутаты хотят запретить вход с собаками в магазины и кафе

Фото: Daniel Brunsteiner/Unsplash

Депутаты подготовили законопроект, который предполагает запрет на посещение с собакой магазинов, заведений общепита, медицинских и образовательных организаций, учреждений культуры. Единственное исключение касается собаки-поводыря. Об этом на заседании рабочей группы при думском комитете по защите семьи сообщила глава комитета Нина Останина. 

По ее словам, законопроект уже поддержали в Следственном комитете, получен также ответ из Роспотребнадзора. В ближайшее время документ планируют внести в Госдуму.  

Всего думская рабочая группа по защите людей от нападения животных инициировала с февраля 20 проектов законов. Один из них ― о запрете выгула собак опасных пород детьми и пьяными людьми ― вскоре тоже отправят на первое чтение. В документе планируют заменить опасных собак на просто крупных, аргументируя это тем, что с такими питомцами не справятся ребенок или пьяный. 

Еще один законопроект, одобренный правительством, касается кратного увеличения штрафов за неправильное содержание собак. Если питомец кого-то покусает или нагадит в неположенном месте, хозяину будет грозить штраф в 50 тыс. рублей. 

Депутаты также предложили установить на федеральном уровне требования по перевозке собак в общественном транспорте: только в наморднике и на коротком поводке или в переносном контейнере. Исключение ― собаки-поводыри.

Другой законопроект касается проживания собак в многоквартирных домах и их пребывания в городе. Документ запрещает загрязнение животными подъездов, лифтов, лестничных клеток, детских и спортивных площадок, других общественных мест.

Еще одна инициатива ограничивает использование домашних животных в предпринимательской деятельности, кроме случаев, установленных правительством.

