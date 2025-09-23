Депутаты хотят запретить вход с собаками в магазины и кафе

Депутаты подготовили законопроект, который предполагает запрет на посещение с собакой магазинов, заведений общепита, медицинских и образовательных организаций, учреждений культуры. Единственное исключение касается собаки-поводыря. Об этом на заседании рабочей группы при думском комитете по защите семьи сообщила глава комитета Нина Останина.
По ее словам, законопроект уже поддержали в Следственном комитете, получен также ответ из Роспотребнадзора. В ближайшее время документ планируют внести в Госдуму.
Всего думская рабочая группа по защите людей от нападения животных инициировала с февраля 20 проектов законов. Один из них ― о запрете выгула собак опасных пород детьми и пьяными людьми ― вскоре тоже отправят на первое чтение. В документе планируют заменить опасных собак на просто крупных, аргументируя это тем, что с такими питомцами не справятся ребенок или пьяный.
Еще один законопроект, одобренный правительством, касается кратного увеличения штрафов за неправильное содержание собак. Если питомец кого-то покусает или нагадит в неположенном месте, хозяину будет грозить штраф в 50 тыс. рублей.
Депутаты также предложили установить на федеральном уровне требования по перевозке собак в общественном транспорте: только в наморднике и на коротком поводке или в переносном контейнере. Исключение ― собаки-поводыри.
Другой законопроект касается проживания собак в многоквартирных домах и их пребывания в городе. Документ запрещает загрязнение животными подъездов, лифтов, лестничных клеток, детских и спортивных площадок, других общественных мест.
Еще одна инициатива ограничивает использование домашних животных в предпринимательской деятельности, кроме случаев, установленных правительством.