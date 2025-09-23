Джулия Робертс и Эндрю Гарфилд в новом трейлере фильма «После охоты»

Недавно Робертс призналась, что ее пугало знакомство Хлоей Севиньи перед началом работы над фильмом. Однако тревога актрисы была напрасной. Она быстро нашла общий язык с Севиньи. Сама Севиньи призналась в интервью, что после завершения съемок не хотела расставаться с Робертс.