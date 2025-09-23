Джулия Робертс и Эндрю Гарфилд в новом трейлере фильма «После охоты»

Amazon MGM Studios представил новый трейлер трейлер фильма «После охоты» Луки Гуаданьино («Назови меня своим именем», «Претенденты»). Премьера ожидается 17 октября.
В центре сюжета — крупный скандал в элитном колледже. Профессор философии Йельского университета Альма Олссон должна выяснить, справедливо ли любимая студентка Мэгги Прайс обвинила в домогательствах ее коллегу Хэнка Гибсона.
Главную роль в картине сыграла Джулия Робертс («Красотка»). Роль Хэнка исполнил Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук»), а Мэгги –Айо Эдебири («Медведь»). В ленте также снялись Хлоя Севиньи («Американская история ужасов»), Таддеа Грэм («Сексуальное просвещение») и Майкл Стулбарг («Опасная игра Слоун»).
Мировая премьера «После охоты» состоялась вне конкурса на 82-м Венецианском международном кинофестивале. Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков: на Rotten Tomatoes он набрал рейтинг лишь 49%.
Недавно Робертс призналась, что ее пугало знакомство Хлоей Севиньи перед началом работы над фильмом. Однако тревога актрисы была напрасной. Она быстро нашла общий язык с Севиньи. Сама Севиньи призналась в интервью, что после завершения съемок не хотела расставаться с Робертс.