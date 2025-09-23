«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории
Режиссер «Орудий» Зак Креггер снимет приквел о тете Глэдис

Фото: Warner Bros.

Режиссер Зак Креггер работает над приквелом «Орудий» — его посвятят главной злодейке фильма тете Глэдис (Эми Мадиган). Проект уже находится в разработке.

«Есть одна история, которая меня очень воодушевляет. Это правда, и я говорил об этом с Warner Bros», — сказал Креггер.

Лента вышла в мировой прокат 8 августа. По сюжету в небольшом городке Мейбрук, штат Пенсильвания, случилось страшное. Камеры зафиксировали, как в 2.17 ночи семнадцать детей встали с кроватей, вышли из дома и убежали в неизвестном направлении, странно раскинув руки. Остался только тихоня Алекс Лилли, который утверждает, что не в курсе случившегося.

Родители считают виновной молодую учительницу Джастин Ганди: все дети были из ее класса. Девушка хочет пообщаться с Алексом. Когда она приезжает к его дому, то видит, что все окна закрыты газетами, а внутри кто-то сидит на диване и не двигается. Мисс Ганди напугана, но настроена докопаться до истины. Параллельно расследование ведет отец одного из пропавших детей.

9 сентября фильм ужасов появился на цифровых платформах. Теперь хоррор доступен для просмотра на Apple TV+, Amazon и в других зарубежных онлайн-кинотеатрах.

Критики высоко оценили фильм: он получил 94% их положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Зрителям картина тоже понравилась (85%). При этом они отметили, что, несмотря на жанр, в фильме много смешных моментов. Публику позабавили странные позы, в которых бегут школьники. Люди также говорили, что «Орудия» стилистически напоминают аниме: у персонажей японских мультфильмов такие же выпученные глаза.

