Кодзима представил первый трейлер аниме по Death Stranding

На презентации Beyond the Strand, посвященной 10-летию Kojima Productions, показали дебютный трейлер аниме-адаптации Death Stranding.
Главным героем анимационного фильма станет не Сэм Бриджес, а таинственный человек, способный вытягивать из других людей некую силу ― как комары высасывают кровь. Аниме получило рабочий подзаголовок «Mosquito».
Режиссером Mosquito выступит Хироси Миямото («Хорошенькое лекарство»), а сценаристом — Аарон Гузиковский («Воспитанные волками»).
Лента будет сочетать 3D- и 2D-анимацию. Задние фоны для фильма разрабатывает студия Easter, ранее работавшая над «Дандадан». Дата выхода картины пока не назначена.
На трансляции также поговорили о будущей киноадаптации Death Stranding от A24. По словам режиссера Майкла Сарноски, это будет не прямая экранизация, а отдельная история с новыми персонажами, которых не было в первой игре.
Кроме того, на Beyond the Strand Хидео Кодзима вместе с главой Xbox Филом Спенсером представили первый трейлер «OD» — новой хоррор-игры от Kojima Productions.