Кодзима представил первый трейлер аниме по Death Stranding

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории
Джулия Робертс и Эндрю Гарфилд в новом трейлере фильма «После охоты»
Режиссер «Орудий» Зак Креггер снимет приквел о тете Глэдис
«Робин Гуд» с Джеком Паттеном и Шоном Бином обзавелся первым трейлером
Эмма Уотсон призналась, что не скучает по кино из‑за необходимости продвигать фильмы
Мелисса МакКарти сыграет в экранизации детской книги «Мисс Нельсон пропала»
Шоу Джимми Киммела вернется в эфир 30 сентября
В Китае набирают популярность татуировки на зубах
Netflix выпустит документальный фильм об Эйлин Уорнос — героине драмы «Монстр» с Шарлиз Терон
Ник Кассаветис поставит ремейк итальянского фильма «Мальчик в розовых штанах»
В Москве готовят к сносу корпус МГЛУ. Преподаватели не знают, куда переносить занятия
Ученые впервые зафиксировали секс втроем у зебровых акул
Японские ученые выявили связь между частым употреблением рамена и ранней смертностью
Роберт Де Ниро откроет курорт на острове в Карибском море
В России началась «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры
Ким Кардашьян представила коллаборацию своего бренда Skims с Nike
В Москве побит температурный рекорд для 22 сентября
Джулия Робертс выпивает с Хлоей Севиньи и Эндрю Гарфилдом в трейлере «После охоты»
Миа Бойка заявила, что ее ограбили в турецком отеле на 7 миллионов рублей
В России выросли продажи CD, винила и кассет
В России разработают учебник по истории для иностранцев
Гарри Стайлз поучаствовал в Берлинском марафоне под псевдонимом
Бренд «Твое» начал продавать одежду ушедших из России марок
Креативщики, врачи, юристы: россияне назвали самые сексуальные профессии
Кофеин ухудшает концентрацию у взрослых, но не у детей 9–10 лет
На кастинге в фильм База Лурманна про Жанну д’Арк Айла Джонстон прочла монолог из «Дряни»
WhatsApp остался самым популярным мессенджером в России, несмотря на блокировку звонков
В iOS 26 можно делать скрины при помощи улыбки и листать тиктоки, высовывая язык

Кодзима представил первый трейлер аниме по Death Stranding

Иллюстрация: Kojima Productions

На презентации Beyond the Strand, посвященной 10-летию Kojima Productions, показали дебютный трейлер аниме-адаптации Death Stranding.

Главным героем анимационного фильма станет не Сэм Бриджес, а таинственный человек, способный вытягивать из других людей некую силу ― как комары высасывают кровь. Аниме получило рабочий подзаголовок «Mosquito».

Видео: Kojima Productions

Режиссером Mosquito выступит Хироси Миямото («Хорошенькое лекарство»), а сценаристом — Аарон Гузиковский («Воспитанные волками»). 

Лента будет сочетать 3D- и 2D-анимацию. Задние фоны для фильма разрабатывает студия Easter, ранее работавшая над «Дандадан». Дата выхода картины пока не назначена. 

На трансляции также поговорили о будущей киноадаптации Death Stranding от A24. По словам режиссера Майкла Сарноски, это будет не прямая экранизация, а отдельная история с новыми персонажами, которых не было в первой игре.

Кроме того, на Beyond the Strand Хидео Кодзима вместе с главой Xbox Филом Спенсером представили первый трейлер «OD» — новой хоррор-игры от Kojima Productions. 

Видео: Kojima Productions
Расскажите друзьям