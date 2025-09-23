«Робин Гуд» с Джеком Паттеном и Шоном Бином обзавелся первым трейлером

Главную роль в проекте исполнил Джек Паттен. Шон Бин, известный по сериалу «Игра престолов» и кинофраншизе «Властелин Колец», сыграл шерифа ноттингемского. Он предстал как государственный деятель, стратег, политик, а также любящий отец и кузен короля. В шоу также появится Лидия Пекэм в роли Присциллы из Ноттингема, Стивен Уоддингтон сыграет графа Хантингдона, а Конни Нильсен воплотит образ королевы Элеоноры Аквитанской.