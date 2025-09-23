«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории
«Робин Гуд» с Джеком Паттеном и Шоном Бином обзавелся первым трейлером

MGM+ представил первый трейлер сериала «Робин Гуд». В нем будет десять эпизодов, премьера состоится 2 ноября.

«Робин Гуд» расскажет, как после вторжения норманнов в Англию сын саксонского лесника влюбляется в дочь норманнского лорда. Они вместе борются за справедливость: он — во главе банды преступников, а она — при дворе.

Главную роль в проекте исполнил Джек Паттен. Шон Бин, известный по сериалу «Игра престолов» и кинофраншизе «Властелин Колец», сыграл шерифа ноттингемского. Он предстал как государственный деятель, стратег, политик, а также любящий отец и кузен короля. В шоу также появится Лидия Пекэм в роли Присциллы из Ноттингема, Стивен Уоддингтон сыграет графа Хантингдона, а Конни Нильсен воплотит образ королевы Элеоноры Аквитанской.

Сценарий к проекту написали Джон Гленн и Джонатан Инглиш. Последний также стал режиссером серий. Гленн и Инглиш также выступают исполнительными продюсерами шоу вместе с Тоддом Либерманом. Над проектом также работали Карли Элтер и Николь Брайант. Сериал выпускает студия Lionsgate Television.

