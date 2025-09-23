«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории
Эмма Уотсон призналась, что не скучает по кино из‑за необходимости продвигать фильмы
Мелисса Маккарти сыграет в экранизации детской книги «Мисс Нельсон пропала»
Шоу Джимми Киммела вернется в эфир 30 сентября
В Китае набирают популярность татуировки на зубах
Netflix выпустит документальный фильм о Эйлин Уорнос — героине драмы «Монстр» с Шарлиз Терон
Ник Кассаветис поставит ремейк итальянского фильма «Мальчик в розовых штанах»
В Москве готовят к сносу корпус МГЛУ. Преподаватели не знают, куда переносить занятия
Ученые впервые зафиксировали секс втроем у зебровых акул
Японские ученые выявили связь между частым употреблением рамена и ранней смертностью
Роберт Де Ниро откроет курорт на острове в Карибском море
В России началась «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры
Ким Кардашьян представила коллаборацию своего бренда Skims с Nike
В Москве побит температурный рекорд для 22 сентября
Джулия Робертс выпивает с Хлоей Севиньи и Эндрю Гарфилдом в трейлере «После охоты»
Миа Бойка заявила, что ее ограбили в турецком отеле на 7 миллионов рублей
В России выросли продажи CD, винила и кассет
В России разработают учебник по истории для иностранцев
Гарри Стайлз поучаствовал в Берлинском марафоне под псевдонимом
Бренд «Твое» начал продавать одежду ушедших из России марок
Креативщики, врачи, юристы: россияне назвали самые сексуальные профессии
Кофеин ухудшает концентрацию у взрослых, но не у детей 9–10 лет
На кастинге в фильм База Лурманна про Жанну д’Арк Айла Джонстон прочла монолог из «Дряни»
WhatsApp остался самым популярным мессенджером в России, несмотря на блокировку звонков
В iOS 26 можно делать скрины при помощи улыбки и листать тиктоки, высовывая язык
Ученые вырастили чай в лунном грунте
Россиянам вместо паспорта разрешат показывать QR-код
Данила Козловский предлагает сыграть в русскую рулетку в трейлере сериала «Бар „Один звонок“»

Усмана Дембеле признали лучшим футболистом года

Фото: Kristy Sparow — UEFA/Getty Images

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» 2025 года среди мужчин. Об этом говорится на сайте УЕФА.

Вторым по итогам голосования стал 18-летний Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании), третьим ― 25-летний Витинья (ПСЖ, сборная Португалии). Грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия занял 12-е место.

Дембеле был признан Игроком сезона в Лиге чемпионов УЕФА, после того как помог ПСЖ впервые в истории завоевать главный еврокубковый трофей. 28-летний падающий сыграл ключевую роль в победе команды в чемпионате и Кубке Франции, забив за сезон 37 голов и сделав 15 результативных передач. Дембеле также дошел с парижанами до финала клубного чемпионата мира и взял бронзу Лиги наций со сборной Франции. 

Обладательницей «Золотого мяча» среди женщин второй год подряд стала Айтана Бонмати, полузащитница «Барселоны» и сборной Испании. Трофей Копа (лучшему молодому игроку) получил Ламин Ямаль. Трофей Яшина (лучшему вратарю) завоевал Джанлуиджи Доннарумма, игрок «Манчестер Сити» и капитан итальянской сборной. 

«Золотой мяч» ежегодно присуждается France Football с 1956 года и считается самой престижной наградой для футболистов. 69-я Церемония вручения награды прошла в театре Шатле в Париже. 

Расскажите друзьям