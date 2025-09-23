Усмана Дембеле признали лучшим футболистом года

Дембеле был признан Игроком сезона в Лиге чемпионов УЕФА, после того как помог ПСЖ впервые в истории завоевать главный еврокубковый трофей. 28-летний падающий сыграл ключевую роль в победе команды в чемпионате и Кубке Франции, забив за сезон 37 голов и сделав 15 результативных передач. Дембеле также дошел с парижанами до финала клубного чемпионата мира и взял бронзу Лиги наций со сборной Франции.