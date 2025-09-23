Усмана Дембеле признали лучшим футболистом года

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» 2025 года среди мужчин. Об этом говорится на сайте УЕФА.
Вторым по итогам голосования стал 18-летний Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании), третьим ― 25-летний Витинья (ПСЖ, сборная Португалии). Грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия занял 12-е место.
Дембеле был признан Игроком сезона в Лиге чемпионов УЕФА, после того как помог ПСЖ впервые в истории завоевать главный еврокубковый трофей. 28-летний падающий сыграл ключевую роль в победе команды в чемпионате и Кубке Франции, забив за сезон 37 голов и сделав 15 результативных передач. Дембеле также дошел с парижанами до финала клубного чемпионата мира и взял бронзу Лиги наций со сборной Франции.
Обладательницей «Золотого мяча» среди женщин второй год подряд стала Айтана Бонмати, полузащитница «Барселоны» и сборной Испании. Трофей Копа (лучшему молодому игроку) получил Ламин Ямаль. Трофей Яшина (лучшему вратарю) завоевал Джанлуиджи Доннарумма, игрок «Манчестер Сити» и капитан итальянской сборной.
«Золотой мяч» ежегодно присуждается France Football с 1956 года и считается самой престижной наградой для футболистов. 69-я Церемония вручения награды прошла в театре Шатле в Париже.