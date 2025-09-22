«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории
Эмма Уотсон призналась, что не скучает по кино из‑за необходимости продвигать фильмы

Кадр: Columbia Pictures Corporation

Звезда франшизы «Гарри Поттер» Эмма Уотсон рассказала в интервью Hollywood Authentic о своих чувствах в связи с почти семилетним перерывом в актерской карьере. Она призналась, что не скучает по многим ее составляющим.

Уотсон отметила, что в кинобизнесе «важнее самой работы — продвижение и продажа этой работы». «Я буду честна и прямолинейна и скажу: я не скучаю по продажам. Это оказалось для меня довольно изматывающим занятием», — заявила она.

Актриса подчеркнула, что ей «мало удавалось делать то, что действительно нравится». Поэтому она не стремится вернуться в Голливуд. «Но я очень скучаю по использованию своих навыков и по искусству», — добавила Уотсон.

Она сравнила работу перед камерой с «глубокой формой медитации». «В минуту, когда камера начинает работать, ты совершенно забываешь обо всем другом в мире, что не относится к этому моменту», — пояснила артистка.

«Ты просто не можешь быть где-то еще. Это так освобождает. Я очень скучаю по этому. Но я не скучаю по давлению. Я забыла, что это было огромное давление. Я сыграла небольшую роль для пьесы, просто с друзьями. И подумала: „Черт возьми, как же это напряженно!“. И это даже не было перед настоящей публикой. Я не скучаю по этому», — сказала Уотсон.

Ранее Уотсон уже говорила, что «не очень довольна» актерской профессией. В интервью Financial Times в 2023 году актриса признавалась, что «чувствовала себя в ней как в клетке». Из-за этого она и решилась на перерыв в съемках.

Эмма не появлялась в кино с 2019 года. Ее последней на сегодняшний день работой стала драма «Маленькие женщины» Греты Гервиг. После этого артистка сконцентрировалась на других аспектах жизни — доме, друзьях и семье.

