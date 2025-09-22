Мелисса Маккарти сыграет в экранизации детской книги «Мисс Нельсон пропала»

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории
Шоу Джимми Киммела вернется в эфир 30 сентября
В Китае набирают популярность татуировки на зубах
Netflix выпустит документальный фильм о Эйлин Уорнос — героине драмы «Монстр» с Шарлиз Терон
Ник Кассаветис поставит ремейк итальянского фильма «Мальчик в розовых штанах»
В Москве готовят к сносу корпус МГЛУ. Преподаватели не знают, куда переносить занятия
Ученые впервые зафиксировали секс втроем у зебровых акул
Японские ученые выявили связь между частым употреблением рамена и ранней смертностью
Роберт Де Ниро откроет курорт на острове в Карибском море
В России началась «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры
Ким Кардашьян представила коллаборацию своего бренда Skims с Nike
В Москве побит температурный рекорд для 22 сентября
Джулия Робертс выпивает с Хлоей Севиньи и Эндрю Гарфилдом в трейлере «После охоты»
Миа Бойка заявила, что ее ограбили в турецком отеле на 7 миллионов рублей
В России выросли продажи CD, винила и кассет
В России разработают учебник по истории для иностранцев
Гарри Стайлз поучаствовал в Берлинском марафоне под псевдонимом
Бренд «Твое» начал продавать одежду ушедших из России марок
Креативщики, врачи, юристы: россияне назвали самые сексуальные профессии
Кофеин ухудшает концентрацию у взрослых, но не у детей 9–10 лет
На кастинге в фильм База Лурманна про Жанну д’Арк Айла Джонстон прочла монолог из «Дряни»
WhatsApp остался самым популярным мессенджером в России, несмотря на блокировку звонков
В iOS 26 можно делать скрины при помощи улыбки и листать тиктоки, высовывая язык
Ученые вырастили чай в лунном грунте
Россиянам вместо паспорта разрешат показывать QR-код
Данила Козловский предлагает сыграть в русскую рулетку в трейлере сериала «Бар „Один звонок“»
«Яндекс Музыка» запустила нейросетевые предсказания к своему 15-летию
ВЦИОМ: 79% россиян верят в существование других разумных существ во Вселенной

Мелисса Маккарти сыграет в экранизации детской книги «Мисс Нельсон пропала»

Кадр: New Line Cinema

Американская актриса Мелисса Маккарти, известная по комедиям «Девичник в Вегасе» и «Копы в юбках», снимется в экранизации детской книги «Мисс Нельсон пропала». Об этом сообщил Variety.

Netflix приступил к разработке полнометражного фильма по мотивам произведения, написанного Гарри Аллардом. Лента расскажет о доброй учительнице мисс Нельсон, которая «исчезает», чтобы преподать урок своим непослушным ученикам.

После пропажи мисс Нельсон класс берет под контроль строгая мисс Виола Свомп — и это вынуждает детей оценить по достоинству свою прежнюю учительницу. Маккарти сыграет роли обеих женщин.

Сценарий картины напишет Брэд Копеланд («Фердинанд»). Продюсерами проекта будут Риз Уизерспун и Лорен Нойстадтер из Hello Sunshine, Маккарти и ее супруг Бен Фальконе из On the Day Productions, Лоуренс Грей из Grey Matter и Кэролайн Фрейзер из HarperCollins Productions.

Гарри Аллард написал «Мисс Нельсон пропала» в 1977 году. Иллюстрации к изданию создал Джеймс Маршалл. Книга получила два продолжения — «Мисс Нельсон вернулась» и «Мисс Нельсон на высоте». Они могут быть экранизированы в случае успеха первого фильма.

