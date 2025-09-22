Мелисса Маккарти сыграет в экранизации детской книги «Мисс Нельсон пропала»

Американская актриса Мелисса Маккарти, известная по комедиям «Девичник в Вегасе» и «Копы в юбках», снимется в экранизации детской книги «Мисс Нельсон пропала». Об этом сообщил Variety.
Netflix приступил к разработке полнометражного фильма по мотивам произведения, написанного Гарри Аллардом. Лента расскажет о доброй учительнице мисс Нельсон, которая «исчезает», чтобы преподать урок своим непослушным ученикам.
После пропажи мисс Нельсон класс берет под контроль строгая мисс Виола Свомп — и это вынуждает детей оценить по достоинству свою прежнюю учительницу. Маккарти сыграет роли обеих женщин.
Сценарий картины напишет Брэд Копеланд («Фердинанд»). Продюсерами проекта будут Риз Уизерспун и Лорен Нойстадтер из Hello Sunshine, Маккарти и ее супруг Бен Фальконе из On the Day Productions, Лоуренс Грей из Grey Matter и Кэролайн Фрейзер из HarperCollins Productions.
Гарри Аллард написал «Мисс Нельсон пропала» в 1977 году. Иллюстрации к изданию создал Джеймс Маршалл. Книга получила два продолжения — «Мисс Нельсон вернулась» и «Мисс Нельсон на высоте». Они могут быть экранизированы в случае успеха первого фильма.