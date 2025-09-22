Мелисса Маккарти сыграет в экранизации детской книги «Мисс Нельсон пропала»

Гарри Аллард написал «Мисс Нельсон пропала» в 1977 году. Иллюстрации к изданию создал Джеймс Маршалл. Книга получила два продолжения — «Мисс Нельсон вернулась» и «Мисс Нельсон на высоте». Они могут быть экранизированы в случае успеха первого фильма.