«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории
В Китае набирают популярность татуировки на зубах
Netflix выпустит документальный фильм о Эйлин Уорнос — героине драмы «Монстр» с Шарлиз Терон
Ник Кассаветис поставит ремейк итальянского фильма «Мальчик в розовых штанах»
В Москве готовят к сносу корпус МГЛУ. Преподаватели не знают, куда переносить занятия
Ученые впервые зафиксировали секс втроем у зебровых акул
Японские ученые выявили связь между частым употреблением рамена и ранней смертностью
Роберт Де Ниро откроет курорт на острове в Карибском море
В России началась «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры
Ким Кардашьян представила коллаборацию своего бренда Skims с Nike
В Москве побит температурный рекорд для 22 сентября
Джулия Робертс выпивает с Хлоей Севиньи и Эндрю Гарфилдом в трейлере «После охоты»
Миа Бойка заявила, что ее ограбили в турецком отеле на 7 миллионов рублей
В России выросли продажи CD, винила и кассет
В России разработают учебник по истории для иностранцев
Гарри Стайлз поучаствовал в Берлинском марафоне под псевдонимом
Бренд «Твое» начал продавать одежду ушедших из России марок
Креативщики, врачи, юристы: россияне назвали самые сексуальные профессии
Кофеин ухудшает концентрацию у взрослых, но не у детей 9–10 лет
На кастинге в фильм База Лурманна про Жанну д’Арк Айла Джонстон прочла монолог из «Дряни»
WhatsApp остался самым популярным мессенджером в России, несмотря на блокировку звонков
В iOS 26 можно делать скрины при помощи улыбки и листать тиктоки, высовывая язык
Ученые вырастили чай в лунном грунте
Россиянам вместо паспорта разрешат показывать QR-код
Данила Козловский предлагает сыграть в русскую рулетку в трейлере сериала «Бар „Один звонок“»
«Яндекс Музыка» запустила нейросетевые предсказания к своему 15-летию
ВЦИОМ: 79% россиян верят в существование других разумных существ во Вселенной
Ученые определили, какие цвета любят бумеры, миллениалы и зумеры

Шоу Джимми Киммела вернется в эфир 30 сентября

Фото: ABC Signature

Вечернее шоу Джимми Киммела вернется 30 сентября в эфир телеканала ABC. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Программу приостановили на время из-за высказываний телеведущего об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Решение поддержал президент Дональд Трамп, но раскритиковали деятели Голливуда.

«Мы приняли решение приостановить производство сериала, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации в столь эмоциональный для нашей страны момент. Мы приняли это решение, поскольку посчитали некоторые комментарии несвоевременными и, следовательно, бестактными», — пояснили в компании Disney, которой принадлежит ABC.

Ее представители отметили, что провели последние дни в беседах с Киммелом. «После этих бесед мы приняли решение вернуть шоу», — добавили они.

Летом, в июле, телезрители США попрощались с еще одним вечерним шоу, которое вел Стивен Кольбер. Канал CBS закрыл проект известного критикой Трампа ведущего. Тогда Трамп заявил, что следующим уволенным станет Киммел.

