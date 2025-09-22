Шоу Джимми Киммела вернется в эфир 30 сентября

Вечернее шоу Джимми Киммела вернется 30 сентября в эфир телеканала ABC. Об этом сообщил телеканал NBC News.
Программу приостановили на время из-за высказываний телеведущего об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Решение поддержал президент Дональд Трамп, но раскритиковали деятели Голливуда.
«Мы приняли решение приостановить производство сериала, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации в столь эмоциональный для нашей страны момент. Мы приняли это решение, поскольку посчитали некоторые комментарии несвоевременными и, следовательно, бестактными», — пояснили в компании Disney, которой принадлежит ABC.
Ее представители отметили, что провели последние дни в беседах с Киммелом. «После этих бесед мы приняли решение вернуть шоу», — добавили они.
Летом, в июле, телезрители США попрощались с еще одним вечерним шоу, которое вел Стивен Кольбер. Канал CBS закрыл проект известного критикой Трампа ведущего. Тогда Трамп заявил, что следующим уволенным станет Киммел.