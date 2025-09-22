Шоу Джимми Киммела вернется в эфир 30 сентября

«Мы приняли решение приостановить производство сериала, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации в столь эмоциональный для нашей страны момент. Мы приняли это решение, поскольку посчитали некоторые комментарии несвоевременными и, следовательно, бестактными», — пояснили в компании Disney, которой принадлежит ABC.