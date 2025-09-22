«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории
Netflix выпустит документальный фильм об Эйлин Уорнос — героине драмы «Монстр» с Шарлиз Терон

Кадр: Real Stories/YouTube

Стриминговый сервис Netflix выпустит документальный фильм о серийной убийце Эйлин Уорнос — героине художественной ленты «Монстр» с Шарлиз Терон. Об этом сообщил Deadline.

Картину под названием «Эйлин: Королева серийных убийц» поставит режиссер Эмили Тернер. Она расскажет, как проститутка начала охоту на мужчин и убила семь человек во Флориде в 1989–1990 годах.

Уорнос утверждала, что защищала себя от мужчин. Все убитые, как говорила она, либо изнасиловали ее, либо пытались изнасиловать. Это не помогло женщине избежать наказания: в 2002 году ее казнили после 10 лет в ожидании исполнения приговора.

Документальный фильм об Эйлин выйдет 30 октября. Он переосмыслит историю преступницы «через современную призму». В ленту будут включены аудиоинтервью с людьми, которые знали ее лучше всего, и неопубликованные ранее беседы с самой Уорнос.

Производством фильма «Эйлин: Королева серийных убийц» занимаются BBC Studios Documentary Unit и NBC News Studios. Исполнительными продюсерами выступили Кирсти Каннингем, Лиз Коул, Элизабет Фишер и Энди Берг, архивными продюсерами — Сэм Дуайер и Кристина Фальк.

Эйлин Уорнос родилась в 1956 году. Она не знала своего отца, которого осудили на пожизненный срок за насилие над семилетней девочкой. Мать, вышедшая замуж в 14 лет и к 17 родившая уже двух детей, бросила Эйлин, когда той было четыре года. Ее удочерили бабушка и дедушка, которые были алкоголиками. По словам Уорнос, дед домогался ее, а в 14 лет она забеременела после изнасилования другом семьи.

Когда Эйлин было 15 лет, после смерти бабушки дед выгнал ее из дома и та занялась проституцией. В 18 лет у девушки начались первые проблемы с законом. В 20 лет она вышла замуж, но брак вскоре развалился из-за жестоких конфликтов пары. В 22 года Уорнос попыталась покончить с собой, выстрелив себе в живот.

Три года спустя Эйлин арестовали за вооруженное ограбление магазина, и она попала в тюрьму. После освобождения Уорнос неоднократно задерживали, но больше не судили. К 30 годам Эйлин встретила партнершу — горничную Тирию Мур. Женщины начали путешествовать вместе, живя на деньги, которые Уорнос получала как проститутка.

Шарлиз Терон получила премию «Оскар» за исполнение роли Уорнос в фильме «Монстр». Лили Рейб предстала в образе Эйлин в сериале «Американская история ужасов» в 2015 году. Пейтон Лист сыграла убийцу в картине «Монстр: Начало» 2021 года. 

