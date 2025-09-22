Картину под названием «Эйлин: Королева серийных убийц» поставит режиссер Эмили Тернер. Она расскажет, как проститутка начала охоту на мужчин и убила семь человек во Флориде в 1989 и 1990 годах.



Уорнос утверждала, что защищала себя от мужчин. Все убитые, как говорила она, либо изнасиловали ее, либо пытались изнасиловать. Это не помогло женщине избежать наказания: в 2002 году ее казнили после 10 лет в ожидании исполнения приговора.



Документальный фильм об Эйлин выйдет 30 октября. Он переосмыслит историю преступницы «через современную призму». В ленту будут включены аудиоинтервью с людьми, которые знали ее лучше всего, и неопубликованные ранее беседы с самой Уорнос.