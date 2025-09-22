В Китае набирают популярность татуировки на зубах

Среди китайской молодежи набирает популярность новый тренд ― татуировки на зубах. Об этом сообщает Oddity Central.
Зубные тату не настолько радикальная практика, как может показаться: рисунок наносят не на сам зуб, а на поверхность коронки, изготовленной на 3D-принтере. В отличие от татуировок на коже, такие тату легко заменить ― достаточно переставить коронку.
Некоторые украшают зубы рисунками не потому, что считают это модным, а лишь поскольку стоматологии предлагают такую услугу. Во все большем числе китайских клиник вместо стандартной коронки можно получить индивидуальный вариант. А некоторые даже рекламируют зубные тату как бесплатный бонус при установке коронок.
Среди популярных идей для таких татуировок ― инициалы партнера, счастливые числа или фразы, которые должны принести удачу, вроде «достижение целей» и «заработок денег».
Несмотря на восторженные отклики в китайских соцсетях, врачи не рекомендуют такую практику. Один из стоматологов в Шанхае сказал, что гравировка может ослабить коронку или ускорить ее износ.