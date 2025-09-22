«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории
Шоу Джимми Киммела вернется в эфир 30 сентября
Netflix выпустит документальный фильм о Эйлин Уорнос — героине драмы «Монстр» с Шарлиз Терон
Ник Кассаветис поставит ремейк итальянского фильма «Мальчик в розовых штанах»
В Москве готовят к сносу корпус МГЛУ. Преподаватели не знают, куда переносить занятия
Ученые впервые зафиксировали секс втроем у зебровых акул
Японские ученые выявили связь между частым употреблением рамена и ранней смертностью
Роберт Де Ниро откроет курорт на острове в Карибском море
В России началась «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры
Ким Кардашьян представила коллаборацию своего бренда Skims с Nike
В Москве побит температурный рекорд для 22 сентября
Джулия Робертс выпивает с Хлоей Севиньи и Эндрю Гарфилдом в трейлере «После охоты»
Миа Бойка заявила, что ее ограбили в турецком отеле на 7 миллионов рублей
В России выросли продажи CD, винила и кассет
В России разработают учебник по истории для иностранцев
Гарри Стайлз поучаствовал в Берлинском марафоне под псевдонимом
Бренд «Твое» начал продавать одежду ушедших из России марок
Креативщики, врачи, юристы: россияне назвали самые сексуальные профессии
Кофеин ухудшает концентрацию у взрослых, но не у детей 9–10 лет
На кастинге в фильм База Лурманна про Жанну д’Арк Айла Джонстон прочла монолог из «Дряни»
WhatsApp остался самым популярным мессенджером в России, несмотря на блокировку звонков
В iOS 26 можно делать скрины при помощи улыбки и листать тиктоки, высовывая язык
Ученые вырастили чай в лунном грунте
Россиянам вместо паспорта разрешат показывать QR-код
Данила Козловский предлагает сыграть в русскую рулетку в трейлере сериала «Бар „Один звонок“»
«Яндекс Музыка» запустила нейросетевые предсказания к своему 15-летию
ВЦИОМ: 79% россиян верят в существование других разумных существ во Вселенной
Ученые определили, какие цвета любят бумеры, миллениалы и зумеры

В Китае набирают популярность татуировки на зубах

Фото: @Dr.Dental/Douyin

Среди китайской молодежи набирает популярность новый тренд ― татуировки на зубах. Об этом сообщает Oddity Central. 

Зубные тату не настолько радикальная практика, как может показаться: рисунок наносят не на сам зуб, а на поверхность коронки, изготовленной на 3D-принтере. В отличие от татуировок на коже, такие тату легко заменить ― достаточно переставить коронку.

Некоторые украшают зубы рисунками не потому, что считают это модным, а лишь поскольку стоматологии предлагают такую услугу. Во все большем числе китайских клиник вместо стандартной коронки можно получить индивидуальный вариант. А некоторые даже рекламируют зубные тату как бесплатный бонус при установке коронок.

Среди популярных идей для таких татуировок ― инициалы партнера, счастливые числа или фразы, которые должны принести удачу, вроде «достижение целей» и «заработок денег». 

Несмотря на восторженные отклики в китайских соцсетях, врачи не рекомендуют такую практику. Один из стоматологов в Шанхае сказал, что гравировка может ослабить коронку или ускорить ее износ. 

Расскажите друзьям