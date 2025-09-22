В Москве готовят к сносу корпус МГЛУ. Преподаватели не знают, куда переносить занятия

В центре Москвы собираются снести историческое здание, в котором расположен предуниверситарий Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Об этом сообщает «Большой город».
18 сентября работникам внезапно объявили, что здание признали аварийным, и предписали освободить помещения до 21 сентября. В телеграм-канале вуза появилось сообщение о том, что руководству не продлили договор безвозмездного пользования зданием.
Найти корпусу замену пока не удалось, и работники не знают, куда перевозить вещи. «А вещи даже перенести некуда, так как нового здания школы нет. Я, например, вещи из своего кабинета забрала к себе домой, и ученики помогли», ― сказала изданию одна из сотрудниц.
По словам преподавателей, их главная цель сейчас ― не сохранить здание, а как можно скорее получить новое в пределах ЦАО. Если предуниверситарий будет находиться далеко от учебных корпусов МГЛУ, то ученики могут потерять связь с вузом.
Пока учебное заведение работает в гибридном формате: часть занятий проходит онлайн, а другая ― в корпусе университета на Остоженке, помещения которого не подходят для некоторых дисциплин.
«Мы можем потерять ребят и учителей, которым будет неудобно ехать. Сейчас им негде работать. Университет — это лишь временное решение», — отметил источник Msk1.Ru.
Большинство корпусов МГЛУ находятся близко друг к другу ― на Остоженке, в Ростокинском проезде, на Комсомольском проспекте, Большой Дорогомиловской, Бабаевской улицах и Усачева.
У предуниверситария уже организовали стихийный мемориал. Ученики, в том числе бывшие, принесли к зданию блокнот с воспоминаниями об учебе.
Кирпичное здание построили в 1937 году. В июле 1941 года в нем формировался 1-й стрелковый полк 5-й дивизии народного ополчения Фрунзенского района Москвы, а в октябре того же года ушел на защиту Москвы коммунистический батальон Фрунзенского района. Здание не входит в список объектов культурного наследия.