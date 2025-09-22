В Москве готовят к сносу корпус МГЛУ. Преподаватели не знают, куда переносить занятия

Найти корпусу замену пока не удалось, и работники не знают, куда перевозить вещи. «А вещи даже перенести некуда, так как нового здания школы нет. Я, например, вещи из своего кабинета забрала к себе домой, и ученики помогли», ― сказала изданию одна из сотрудниц.