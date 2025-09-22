Ник Кассаветис поставит ремейк итальянского фильма «Мальчик в розовых штанах»

Американский режиссер Ник Кассаветис, известный по фильмам «Дневник памяти» и «Альфа Дог», поставит ремейк итальянской драмы «Мальчик в розовых штанах». Об этом написал Variety.
Оригинальная картина рассказывала историю 15-летнего подростка, подвергшегося издевательствам в школе и в интернете. В основу ленты легла реальная история Андреа Спеццакатена, покончившем с собой в 2012 году.
Кинофильм представила режиссер Маргерита Ферри. Ее работа стала хитом и собрала свыше 11,8 млн долларов в прокате — больше, чем мюзикл «Злая» или картина «Партенопа» Паоло Соррентино.
«Этот фильм обладает всеми качествами великой картины. Семья, подростковый возраст, первая любовь, но также и страшное напоминание о том, что каждый ребёнок, каким бы собранным он ни казался снаружи, уязвим и нуждается в заботе», — прокомментировал его Кассаветис.
Он снимет англоязычную версию истории по сценарию Роберто Проя и Майкла Галлахера. Продюсерами ремейка станут Тарак Бен Аммар из Eagle Pictures и Марк Бург.
«К сожалению, история Андреа Спеццакатена — это не только итальянская история. Трагическое явление самоубийств несовершеннолетних из-за травли и кибербуллинга стало глобальным бедствием, и кинематограф обязан обратить на это внимание», — отметил Аммар.
Действие ленты Кассаветиса развернется в небольшом городке в США. Ремейк уделит особое внимание персонажу матери главного герои — Терезы Манес. Ее уникальные отношения с сыном станут одной из эмоциональных основ фильма. После трагической смерти сына Манес стала активисткой движения против травли и написала книгу о пережитом опыте.