Ник Кассаветис поставит ремейк итальянского фильма «Мальчик в розовых штанах»

Американский режиссер Ник Кассаветис, известный по фильмам «Дневник памяти» и «Альфа Дог», поставит ремейк итальянской драмы «Мальчик в розовых штанах». Об этом написал Variety.



Оригинальная картина рассказывала историю 15-летнего подростка, подвергшегося издевательствам в школе и в интернете. В основу ленты легла реальная история Андреа Спеццакатена, покончившем с собой в 2012 году.