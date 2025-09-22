Ник Кассаветис поставит ремейк итальянского фильма «Мальчик в розовых штанах»

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории
В Москве готовят к сносу корпус МГЛУ. Преподаватели не знают, куда переносить занятия
Ученые впервые зафиксировали секс втроем у зебровых акул
Японские ученые выявили связь между частым употреблением рамена и ранней смертностью
Роберт Де Ниро откроет курорт на острове в Карибском море
В России началась «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры
Ким Кардашьян представила коллаборацию своего бренда Skims с Nike
В Москве побит температурный рекорд для 22 сентября
Джулия Робертс выпивает с Хлоей Севиньи и Эндрю Гарфилдом в трейлере «После охоты»
Миа Бойка заявила, что ее ограбили в турецком отеле на 7 миллионов рублей
В России выросли продажи CD, винила и кассет
В России разработают учебник по истории для иностранцев
Гарри Стайлз поучаствовал в Берлинском марафоне под псевдонимом
Бренд «Твое» начал продавать одежду ушедших из России марок
Креативщики, врачи, юристы: россияне назвали самые сексуальные профессии
Кофеин ухудшает концентрацию у взрослых, но не у детей 9–10 лет
На кастинге в фильм База Лурманна про Жанну д’Арк Айла Джонстон прочла монолог из «Дряни»
WhatsApp остался самым популярным мессенджером в России, несмотря на блокировку звонков
В iOS 26 можно делать скрины при помощи улыбки и листать тиктоки, высовывая язык
Ученые вырастили чай в лунном грунте
Россиянам вместо паспорта разрешат показывать QR-код
Данила Козловский предлагает сыграть в русскую рулетку в трейлере сериала «Бар „Один звонок“»
«Яндекс Музыка» запустила нейросетевые предсказания к своему 15-летию
ВЦИОМ: 79% россиян верят в существование других разумных существ во Вселенной
Ученые определили, какие цвета любят бумеры, миллениалы и зумеры
Инсайдер: Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру» может сыграть женщина
Ученые: 19% американцев используют ИИ для романтических отношений
Миа Васиковска и Ксавье Сэмюэль снимутся в сериале о загадочных убийствах

Ник Кассаветис поставит ремейк итальянского фильма «Мальчик в розовых штанах»

Фото: Amanda Edwards / Getty Images

Американский режиссер Ник Кассаветис, известный по фильмам «Дневник памяти» и «Альфа Дог», поставит ремейк итальянской драмы «Мальчик в розовых штанах». Об этом написал Variety. 

Оригинальная картина рассказывала историю 15-летнего подростка, подвергшегося издевательствам в школе и в интернете. В основу ленты легла реальная история Андреа Спеццакатена, покончившем с собой в 2012 году.

Кинофильм представила режиссер Маргерита Ферри. Ее работа стала хитом и собрала свыше 11,8 млн долларов в прокате — больше, чем мюзикл «Злая» или картина «Партенопа» Паоло Соррентино.

«Этот фильм обладает всеми качествами великой картины. Семья, подростковый возраст, первая любовь, но также и страшное напоминание о том, что каждый ребёнок, каким бы собранным он ни казался снаружи, уязвим и нуждается в заботе», — прокомментировал его Кассаветис.

Он снимет англоязычную версию истории по сценарию Роберто Проя и Майкла Галлахера. Продюсерами ремейка станут Тарак Бен Аммар из Eagle Pictures и Марк Бург.

«К сожалению, история Андреа Спеццакатена — это не только итальянская история. Трагическое явление самоубийств несовершеннолетних из-за травли и кибербуллинга стало глобальным бедствием, и кинематограф обязан обратить на это внимание», — отметил Аммар.

Действие ленты Кассаветиса развернется в небольшом городке в США. Ремейк уделит особое внимание персонажу матери главного герои — Терезы Манес. Ее уникальные отношения с сыном станут одной из эмоциональных основ фильма. После трагической смерти сына Манес стала активисткой движения против травли и написала книгу о пережитом опыте.

Расскажите друзьям