Японские ученые выявили связь между частым употреблением рамена и ранней смертностью

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории
В Китае набирают популярность татуировки на зубах
Netflix выпустит документальный фильм о Эйлин Уорнос — героине драмы «Монстр» с Шарлиз Терон
Ник Кассаветис поставит ремейк итальянского фильма «Мальчик в розовых штанах»
В Москве готовят к сносу корпус МГЛУ. Преподаватели не знают, куда переносить занятия
Ученые впервые зафиксировали секс втроем у зебровых акул
Роберт Де Ниро откроет курорт на острове в Карибском море
В России началась «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры
Ким Кардашьян представила коллаборацию своего бренда Skims с Nike
В Москве побит температурный рекорд для 22 сентября
Джулия Робертс выпивает с Хлоей Севиньи и Эндрю Гарфилдом в трейлере «После охоты»
Миа Бойка заявила, что ее ограбили в турецком отеле на 7 миллионов рублей
В России выросли продажи CD, винила и кассет
В России разработают учебник по истории для иностранцев
Гарри Стайлз поучаствовал в Берлинском марафоне под псевдонимом
Бренд «Твое» начал продавать одежду ушедших из России марок
Креативщики, врачи, юристы: россияне назвали самые сексуальные профессии
Кофеин ухудшает концентрацию у взрослых, но не у детей 9–10 лет
На кастинге в фильм База Лурманна про Жанну д’Арк Айла Джонстон прочла монолог из «Дряни»
WhatsApp остался самым популярным мессенджером в России, несмотря на блокировку звонков
В iOS 26 можно делать скрины при помощи улыбки и листать тиктоки, высовывая язык
Ученые вырастили чай в лунном грунте
Россиянам вместо паспорта разрешат показывать QR-код
Данила Козловский предлагает сыграть в русскую рулетку в трейлере сериала «Бар „Один звонок“»
«Яндекс Музыка» запустила нейросетевые предсказания к своему 15-летию
ВЦИОМ: 79% россиян верят в существование других разумных существ во Вселенной
Ученые определили, какие цвета любят бумеры, миллениалы и зумеры
Инсайдер: Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру» может сыграть женщина

Японские ученые выявили связь между частым употреблением рамена и ранней смертностью

Фото: Susann Schuster/Unsplash

Новое исследование, проведенное в Японии, свидетельствует, что частое употребление рамена может быть связано с повышенным риском ранней смерти у некоторых людей. Об этом пишет The Independent.

В статье, опубликованной в научном издании Journal of Nutrition, Health and Aging, был проведен анализ потребления лапши 6500 жителями из японской префектуры Ямагата. Ученые разделили участников на четыре группы в зависимости от частоты употребления ими рамена.

За ними наблюдали в течение примерно 4,5 года, в том числе отслеживая случаи смерти. Оказалось, что самый низкий риск смертности был у тех, кто ел это блюдо один или два раза в неделю. У тех, кто употреблял его три или более раз в неделю, риск смерти был более чем в два раза выше. У постоянных любителей такой пищи, которые также регулярно пили алкоголь, риск был еще выше — в 2,7 раза.

Ученые предупреждают, что исследование носило наблюдательный характер и не доказывает, что рамен напрямую вызывает раннюю смерть. «Лапша и бульон содержат большое количество соли, поэтому их частое употребление может привести к повышенному содержанию натрия. Это увеличивает риск заболеваний, связанных с употреблением соли, таких как инсульт и рак желудка», — говорится в статье.

Расскажите друзьям