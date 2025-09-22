Японские ученые выявили связь между частым употреблением рамена и ранней смертностью

За ними наблюдали в течение примерно 4,5 года, в том числе отслеживая случаи смерти. Оказалось, что самый низкий риск смертности был у тех, кто ел это блюдо один или два раза в неделю. У тех, кто употреблял его три или более раз в неделю, риск смерти был более чем в два раза выше. У постоянных любителей такой пищи, которые также регулярно пили алкоголь, риск был еще выше — в 2,7 раза.