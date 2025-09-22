Японские ученые выявили связь между частым употреблением рамена и ранней смертностью

Новое исследование, проведенное в Японии, свидетельствует, что частое употребление рамена может быть связано с повышенным риском ранней смерти у некоторых людей. Об этом пишет The Independent.
В статье, опубликованной в научном издании Journal of Nutrition, Health and Aging, был проведен анализ потребления лапши 6500 жителями из японской префектуры Ямагата. Ученые разделили участников на четыре группы в зависимости от частоты употребления ими рамена.
За ними наблюдали в течение примерно 4,5 года, в том числе отслеживая случаи смерти. Оказалось, что самый низкий риск смертности был у тех, кто ел это блюдо один или два раза в неделю. У тех, кто употреблял его три или более раз в неделю, риск смерти был более чем в два раза выше. У постоянных любителей такой пищи, которые также регулярно пили алкоголь, риск был еще выше — в 2,7 раза.
Ученые предупреждают, что исследование носило наблюдательный характер и не доказывает, что рамен напрямую вызывает раннюю смерть. «Лапша и бульон содержат большое количество соли, поэтому их частое употребление может привести к повышенному содержанию натрия. Это увеличивает риск заболеваний, связанных с употреблением соли, таких как инсульт и рак желудка», — говорится в статье.