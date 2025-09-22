Ученые впервые зафиксировали секс втроем у зебровых акул

Зебровых акул (Stegostoma tigrinum) впервые заметили за спариванием ― и они занялись сексом втроем. Об этом сообщает The Guardian.
Половой акт запечатлел морской биолог Хьюго Лассо из Университета Саншайт-Кост в Австралии. Он занимался изучением зебровых акул у побережья Нумеа, столицы острова Новая Каледония.
Ныряя с трубкой, ученый заметил на песчаном дне самку с двумя самцами, державшими ее за грудные плавники. «Я подумал: „Сейчас что-то произойдет — я остаюсь тут с GoPro“. Через час это наконец случилось», ― поделился он.
Половой акт длился 110 секунд: первый самец продержался 63 секунды, второй ― 47. После этого самцы, потеряв все силы, улеглись неподвижно на дно, а самка активно уплыла.
У других видов акул уже фиксировали групповое спаривание, в котором участвовали несколько самцов и одна самка. Тем не менее размножение акул в природе остается почти неизученным, отмечает биолог.
Это первый случай, когда у вымирающего вида удалось запечатлеть всю последовательность спаривания. Видео Лассо может лечь в основу природоохранных стратегий и управленческих решений, считает специалистка по морской экологии Кристин Даджон. Кроме того, наблюдение может помочь в исследованиях по искусственному оплодотворению зебровых акул, которые ведутся, чтобы сохранить вид.