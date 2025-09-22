Ученые впервые зафиксировали секс втроем у зебровых акул

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории
Netflix выпустит документальный фильм о Эйлин Уорнос — героине драмы «Монстр» с Шарлиз Терон
Ник Кассаветис поставит ремейк итальянского фильма «Мальчик в розовых штанах»
В Москве готовят к сносу корпус МГЛУ. Преподаватели не знают, куда переносить занятия
Японские ученые выявили связь между частым употреблением рамена и ранней смертностью
Роберт Де Ниро откроет курорт на острове в Карибском море
В России началась «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры
Ким Кардашьян представила коллаборацию своего бренда Skims с Nike
В Москве побит температурный рекорд для 22 сентября
Джулия Робертс выпивает с Хлоей Севиньи и Эндрю Гарфилдом в трейлере «После охоты»
Миа Бойка заявила, что ее ограбили в турецком отеле на 7 миллионов рублей
В России выросли продажи CD, винила и кассет
В России разработают учебник по истории для иностранцев
Гарри Стайлз поучаствовал в Берлинском марафоне под псевдонимом
Бренд «Твое» начал продавать одежду ушедших из России марок
Креативщики, врачи, юристы: россияне назвали самые сексуальные профессии
Кофеин ухудшает концентрацию у взрослых, но не у детей 9–10 лет
На кастинге в фильм База Лурманна про Жанну д’Арк Айла Джонстон прочла монолог из «Дряни»
WhatsApp остался самым популярным мессенджером в России, несмотря на блокировку звонков
В iOS 26 можно делать скрины при помощи улыбки и листать тиктоки, высовывая язык
Ученые вырастили чай в лунном грунте
Россиянам вместо паспорта разрешат показывать QR-код
Данила Козловский предлагает сыграть в русскую рулетку в трейлере сериала «Бар „Один звонок“»
«Яндекс Музыка» запустила нейросетевые предсказания к своему 15-летию
ВЦИОМ: 79% россиян верят в существование других разумных существ во Вселенной
Ученые определили, какие цвета любят бумеры, миллениалы и зумеры
Инсайдер: Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру» может сыграть женщина
Ученые: 19% американцев используют ИИ для романтических отношений

Ученые впервые зафиксировали секс втроем у зебровых акул

Фото: Freder/Getty Images

Зебровых акул (Stegostoma tigrinum) впервые заметили за спариванием ― и они занялись сексом втроем. Об этом сообщает The Guardian.

Половой акт запечатлел морской биолог Хьюго Лассо из Университета Саншайт-Кост в Австралии. Он занимался изучением зебровых акул у побережья Нумеа, столицы острова Новая Каледония.

Ныряя с трубкой, ученый заметил на песчаном дне самку с двумя самцами, державшими ее за грудные плавники. «Я подумал: „Сейчас что-то произойдет — я остаюсь тут с GoPro“. Через час это наконец случилось», ― поделился он.

Половой акт длился 110 секунд: первый самец продержался 63 секунды, второй ― 47. После этого самцы, потеряв все силы, улеглись неподвижно на дно, а самка активно уплыла.

Видео: University of the Sunshine Coast/YouTube

У других видов акул уже фиксировали групповое спаривание, в котором участвовали несколько самцов и одна самка. Тем не менее размножение акул в природе остается почти неизученным, отмечает биолог. 

Это первый случай, когда у вымирающего вида удалось запечатлеть всю последовательность спаривания. Видео Лассо может лечь в основу природоохранных стратегий и управленческих решений, считает специалистка по морской экологии Кристин Даджон. Кроме того, наблюдение может помочь в исследованиях по искусственному оплодотворению зебровых акул, которые ведутся, чтобы сохранить вид. 

Расскажите друзьям