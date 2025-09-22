«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории
Роберт Де Ниро откроет курорт на острове в Карибском море

Актер Роберт Де Ниро откроет курорт на острове в Карибском море, cообщает Bloomberg.

The Beach Club расположится на пляже острова Барбуда. Курорт объединит отель «Nobu Beach Inn» с 36 номерами, частные виллы и бунгало на воде. Открытие отеля запланировано на ноябрь 2026 года.

На территории появятся ресторан, спа-центр и бассейн у океана. Как пишет Bloomberg, Де Ниро сосредоточен на минимизации экологического и визуального воздействия застройки на местность. Его команда использует натуральные материалы и местные растения для сохранения первозданного ландшафта острова.

Недавно Роберт Де Ниро рассказал, что хочет посмотреть свою фильмографию в хронологическом порядке. Он надеется однажды осуществить это желание и проследить с помощью фильмов за ходом своей жизни.

