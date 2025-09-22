Роберт Де Ниро откроет курорт на острове в Карибском море

На территории появятся ресторан, спа-центр и бассейн у океана. Как пишет Bloomberg, Де Ниро сосредоточен на минимизации экологического и визуального воздействия застройки на местность. Его команда использует натуральные материалы и местные растения для сохранения первозданного ландшафта острова.