В России началась «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры

C 22 cентября по 4 октября пройдет «Монетная неделя», в ходе которой россияне смогут обменять монеты на бумажные деньги или зачислить их на свой счет, сообщила пресс-служба Банка России.
В ЦБ рассказали, что сделать это можно будет примерно в 15 тыс. магазинах и 4000 отделениях банков. Они расположены в 3000 населенных пунктах. Узнать, принимает ли организация участие в акции, можно на сайте «монетнаянеделя.рф».
Предыдущая «Монетная неделя» состоялась в апреле. Тогда россияне отдали более 51 млн монет на сумму 242 млн рублей. Такая же акция проводилась в октябре 2024 года.
Недавно в России впервые перечислили заработную плату в цифровых рублях. Ее получил госслужащий Казначейства. Это новая форма российской валюты, которая должна дополнить наличные и безналичные деньги.