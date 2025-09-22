«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории
В России началась «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры

Фото: Андрей Сизов/Unsplash

C 22 cентября по 4 октября пройдет «Монетная неделя», в ходе которой россияне смогут обменять монеты на бумажные деньги или зачислить их на свой счет, сообщила пресс-служба Банка России.

В ЦБ рассказали, что сделать это можно будет примерно в 15 тыс. магазинах и 4000 отделениях банков. Они расположены в 3000 населенных пунктах. Узнать, принимает ли организация участие в акции, можно на сайте «монетнаянеделя.рф».

Предыдущая «Монетная неделя» состоялась в апреле. Тогда россияне отдали более 51 млн монет на сумму 242 млн рублей. Такая же акция проводилась в октябре 2024 года.

Недавно в России впервые перечислили заработную плату в цифровых рублях. Ее получил госслужащий Казначейства. Это новая форма российской валюты, которая должна дополнить наличные и безналичные деньги.

