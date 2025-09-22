«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории
В Москве побит температурный рекорд для 22 сентября

Фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

22 сентября на метеостанции «ВДНХ» столбики термометров поднялись до 26,2 градуса, а на станции «Балчуг» ― до 27,3. Это новый рекорд для этой даты за всю историю наблюдений, сообщил «Интерфаксу» глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас все наслаждаются такой невероятно теплой температурой; действительно, абсолютно все любят теплую погоду в сентябре. И вот на нашей реперной станции температура достигла 26,2 градуса ― перекрыто рекордное значение за все 140 лет метеонаблюдений», ― поделился он.

До этого рекордная температура для 22 сентября была установлена в 2018 году, когда столбики термометров поднялись до 26,1 градуса. 

По словам Вильфанда, рекордное тепло связано с поступлением воздуха из Африки. Кроме того, небольшую роль играет безоблачное небо. «Сегодня день осеннего равноденствия, конечно, солнечная энергия меньше, чем в день летнего солнцестояния, но даже этого фактора при жарком воздухе хватает, это приводит к таким высоким температурам», ― добавил синоптик.

