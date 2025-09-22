Ким Кардашьян представила коллаборацию своего бренда Skims с Nike

Nike и бренд Ким Кардашьян Skims выпустили дебютную совместную коллекцию NikeSkims. Об этом пишет WWD.
В коллекцию вошли бра, худи, леггинсы и другие вещи. Цены на них варьируются от 38 до 148 долларов (от 3100 до 12 300 рублей). Всего представлено 58 моделей в семи линейках. Каждая из них отличается материалом и назначением.
В съемке рекламной кампании Bodies at Work приняли участие профессиональные спортсменки, в том числе Серена Уильямс, Джордан Чайлз, Хлоя Ким, Нелли Корда, Ша’Карри Ричардсон и другие.
