Джулия Робертс выпивает с Хлоей Севиньи и Эндрю Гарфилдом в трейлере «После охоты»

Фото: Amazon MGM Studios/YouTube

На ютуб-канале Amazon MGM Studios опубликовали трейлер фильма «После охоты» Луки Гуаданьино. В нем снялись Джулия Робертс, Хлоя Севиньи, Эндрю Гарфилд и Айо Эдебири.

Картина выйдет в кинопрокат в октябре. Ее уже показали на Венецианском кинофестивале. Лента получила смешанные отзывы.

«После охоты» рассказал историю профессора философии Йельского университета Альмы Олссон, которая оказывается в эпицентре скандала. Ее одаренная студентка Мэгги обвиняет одного из преподавателей, Хэнка, в недопустимом поведении.
 

Видео: Amazon MGM Studios/YouTube

По сюжету слова девушки ставят под угрозу карьеру сразу нескольких преподавателей. В этот момент Альма отдаляется от своего мужа Фредерика и подруги Ким, психиатра на кампусе.

Сценарий к фильму написала Нора Гарретт. Робертс сыграла Альму, Эдебири — Мэгги, Гарфилд — Хэнка, Севиньи — Ким. Роль Фредерика досталась Майклу Сталбаргу.

Ранее Джулия Робертс рассказала в интервью, что боялась встречи с Хлоей Севиньи перед началом съемок картины. Тревога актрисы была напрасной: она быстро нашла общий язык с коллегой. 

