В России выросли продажи CD, винила и кассет

В 2025 году в России вырос спрос на CD-диски, виниловые пластинки и аудиокассеты. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на данные исследования «Платформы ОФД».
CD-диски подорожали до 643 рублей (стоят на 17% больше, чем год назад), а их покупок стало на треть больше. Кассета теперь стоит 580 рублей (+19% к 2024-му). Самым дорогим форматом стал винил: пластинка обойдется в среднем в 1960 рублей. Кроме того, растет спрос и на проигрыватели: CD-плеер обойдется в 9000 рублей, виниловый — уже в 27 000.
Эксперты объясняют всплеск спроса надежностью старой техники и качеством звука. Кроме того, повлиял тренд на ностальгию и любовь к коллекционированию. Производители подстроились и стали выпускать гибриды: ретроформат с современными «фишками».
Недавно в России также вернулись в моду тамагочи и другие ретроигрушки. Поисковые запросы со словами «тамагочи», tamagotchi original, «виртуальный питомец» выросли на 312% с мая по август 2025 года, а количество заказов в категориях ретрогаджетов и игрушек — на 228%.