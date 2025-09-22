В России выросли продажи CD, винила и кассет

CD-диски подорожали до 643 рублей (стоят на 17% больше, чем год назад), а их покупок стало на треть больше. Кассета теперь стоит 580 рублей (+19% к 2024-му). Самым дорогим форматом стал винил: пластинка обойдется в среднем в 1960 рублей. Кроме того, растет спрос и на проигрыватели: CD-плеер обойдется в 9000 рублей, виниловый — уже в 27 000.