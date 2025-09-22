В России выросли продажи CD, винила и кассет

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории
В России разработают учебник по истории для иностранцев
Гарри Стайлз поучаствовал в Берлинском марафоне под псевдонимом
Бренд «Твое» начал продавать одежду ушедших из России марок
Креативщики, врачи, юристы: россияне назвали самые сексуальные профессии
Кофеин ухудшает концентрацию у взрослых, но не у детей 9–10 лет
На кастинге в фильм База Лурманна про Жанну д’Арк Айла Джонстон прочла монолог из «Дряни»
WhatsApp остался самым популярным мессенджером в России, несмотря на блокировку звонков
В iOS 26 можно делать скрины при помощи улыбки и листать тиктоки, высовывая язык
Ученые вырастили чай в лунном грунте
Россиянам вместо паспорта разрешат показывать QR-код
Данила Козловский предлагает сыграть в русскую рулетку в трейлере сериала «Бар „Один звонок“»
«Яндекс Музыка» запустила нейросетевые предсказания к своему 15-летию
ВЦИОМ: 79% россиян верят в существование других разумных существ во Вселенной
Ученые определили, какие цвета любят бумеры, миллениалы и зумеры
Инсайдер: Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру» может сыграть женщина
Ученые: 19% американцев используют ИИ для романтических отношений
Миа Васиковска и Ксавье Сэмюэль снимутся в сериале о загадочных убийствах
Риз Уизерспун о Голливуде 2000-х: «Мне постоянно твердили: „Не играй мам. Это будет старить тебя“»
Трамп повысил сбор за рабочую визу H-1B в США с 1500 до 100 тыс. долларов
В Москве началось строительство Бирюлевской линии метро
Звезду «Гарри Поттера» Джесси Кейв не пустили на фан-встречу из‑за ее аккаунта на OnlyFans
В Нью-Йорке прошел конкурс двойников Чаппелл Роан
Том Холланд получил травму на съемках нового «Человека-паука»
В Египте украли из музея золотой браслет фараона возрастом 3000 лет
Продажи мяса для шашлыка в России снизились на 11,3% за год
Исследователи OpenAI назвали самые популярные причины для обращения к ChatGPT
На Центральном рынке в Москве прошел бесплатный концерт Cream Soda

В России выросли продажи CD, винила и кассет

Фото: Jon Tyson/Unsplash

В 2025 году в России вырос спрос на CD-диски, виниловые пластинки и аудиокассеты. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на данные исследования «Платформы ОФД».

CD-диски подорожали до 643 рублей (стоят на 17% больше, чем год назад), а их покупок стало на треть больше. Кассета теперь стоит 580 рублей (+19% к 2024-му). Самым дорогим форматом стал винил: пластинка обойдется в среднем в 1960 рублей. Кроме того, растет спрос и на проигрыватели: CD-плеер обойдется в 9000 рублей, виниловый — уже в 27 000.

Эксперты объясняют всплеск спроса надежностью старой техники и качеством звука. Кроме того, повлиял тренд на ностальгию и любовь к коллекционированию. Производители подстроились и стали выпускать гибриды: ретроформат с современными «фишками».

Недавно в России также вернулись в моду тамагочи и другие ретроигрушки. Поисковые запросы со словами «тамагочи», tamagotchi original, «виртуальный питомец» выросли на 312% с мая по август 2025 года, а количество заказов в категориях ретрогаджетов и игрушек — на 228%.

Расскажите друзьям