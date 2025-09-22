«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории
Миа Бойка заявила, что ее ограбили в турецком отеле на 7 миллионов рублей

Фото: miaboyka

Российская певица Миа Бойка рассказала в интервью «Московскому комсомольцу», что ее обокрали в Турции на 7 млн рублей. У артистки, как она утверждает, похитили драгоценности в номере отеля.

Артистка поделилась, что приехала в Стамбул «на пару дней» по пути в другую страну. Она остановилась в дорогом, по словам девушки, отеле. Миа неоднократно выходила из своего номера, не забирая с собой драгоценности.

«Мешочек с драгоценностями, в котором были бриллиантовый крест и серьги с бриллиантами в четыре карата, лежал в сумочке. Плюс еще там была пара дорогих колец известного бренда», — вспомнила Бойка.

Певица отметила, что «на завтрак ходила, а потом ездила по делам в город». «Серьги не надевала, потому что хотела дать возможность ушам отдохнуть», — добавила она.

Пропажу украшений артистка заметила, только когда оказалась в другой стране. «Заглянула в сумку и не увидела там мешочка с драгоценностями. Расстроилась так, что не передать словами! Крест был подарен мне очень близким человеком», — сказала Миа.

Девушка позвонила в отель с надеждой, что его работники нашли украшения. Но там ей сказали, что «никто ничего не видел». «Охрана отеля якобы посмотрела камеры. Я этих кадров, конечно, не видела, так как была к тому моменту уже в другой стране», — поделилась Бойка.

Певица призналась, что в первый день после обнаружения пропажи «плакала, и не один раз». Но вскоре поняла, что драгоценности к ней уже не вернутся.

«Все-таки украшения дорогие. К тому же, это были мои любимые серьги. Очень жалко: драгоценности в общей сложности стоят больше семи миллионов рублей. Сейчас стала относиться к этому вопросу философски. Значит, серьги с бриллиантами по два карата на каждое ухо — уже мелковато. И теперь ожидаем караты побольше», — сказала она.

Бойка добавила, что ситуация позволила ей оценить по достоинству Москву. По мнению артистки, российская столица — «самый безопасный город на планете».

«Куда положишь вещь — там ее и найдешь, даже если это места общего пребывания людей. Бывало так, что я здесь оставляла машину, забыв закрыть окно, уходила. А когда возвращалась, то все, в том числе и сумка, было на месте», — отметила Миа. 

