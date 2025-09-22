В России разработают учебник по истории для иностранцев

В России выпустят учебник по истории страны, предназначенный для иностранцев. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимира Рогова.
По его словам, рабочая группа, созданная при научно-образовательном центре имени Данилевского, приступила к разработке книги. Она задумана как важный инструмент культурной дипломатии.
«В планах создать международный редакционный совет по подготовке учебника, утвердить концепцию и структуру учебного пособия, а также подготовить проект пилотных разделов», — рассказал Рогов.
Итоговая редакция учебника будет готова уже в 2026 году. В издании расскажут о российской истории и языке «в академичном и доступном формате». Протестируют книгу первым делом в странах Африки, Азии и Латинской Америки.