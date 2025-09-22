«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории
Гарри Стайлз поучаствовал в Берлинском марафоне под псевдонимом

Фото: richard_whitehead_mbe

Британский музыкант Гарри Стайлз принял участие в Берлинском марафоне. Он пробежал дистанцию за 2 часа 59 минут 13 секунд, сообщил телеканал NBC News.

Стайлз выступал под псевдонимом Стед Сарандос. Артист попытался скрыть свою личность, надев повязку и солнцезащитные очки. Однако поклонники все равно узнали певца.

Вместе со Стайлзом в забеге поучаствовали около 55 тысяч человек. Среди них был паралимпийский чемпион Ричард Уайтхэд. Он опубликовал снимок со Стайлзом с мероприятия.

Лучшее время в марафоне показал кенийский бегун Сабастиан Саве. Он пробежал дистанцию за 2 часа 2 минуты 16 секунд — это на минуту быстрее, чем победитель прошлого года.

Вторым стал японец Акира Акасаки, показавший время 2 часа 6 минут 15 секунд. Эфиопец Чимдесса Дебеле стал третьим, отстав от Акасаки на 42 секунды. Лучшее время среди женщин показала кенийка Розмари Ванджиру — 2 часа 21 минута 5 секунд.
 

