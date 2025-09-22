Сигурни Уивер не дает поесть Малышу Йоде в дебютном трейлер «Мандалорца и Грогу»

В трейлере Мандолоец и Грогу встречают героиню Уивер. Когда Малыш Йода тянет к себе тарелку с едой при помощи телекинеза, полковник Уорд останваливает ее рукой. Далее в трейлере напарники сражаются со злобными роботами и жуткими тварями.