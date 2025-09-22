«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории
Сигурни Уивер не дает поесть Малышу Йоде в дебютном трейлер «Мандалорца и Грогу»

Фото: Lucasfilm

На ютуб-канале Star Wars появился первый трейлер «Мандалорца и Грогу» ― полнометражного фильма, который продолжит сюжет сериала «Мандалорец». Премьера намечена на 22 мая 2026 года.

Главного героя - Дина Джарина (он же Мандалорец) - вновь сыграет Педро Паскаль. В фильме он путешествует со своим маленьким спутником Грогу (он же Малыш Йода).

На экране также появятся Сигурни Уивер (полковник Уорд, пилот истребителя), Джереми Аллен Уайт (Ротта Хатт, сын Джаббы Хатта) и Джонни Койн (имперский военачальник). Режиссером выступит автор сериала Джон Фавро. 

В трейлере Мандолоец и Грогу встречают героиню Уивер. Когда Малыш Йода тянет к себе тарелку с едой при помощи телекинеза, полковник Уорд останваливает ее рукой. Далее в трейлере напарники сражаются со злобными роботами и жуткими тварями. 

Видео: Lucasfilm

«Мандалорец и Грогу» станет первым фильмом во вселенной «Звездных войн» после «Скайоукера. Восход», который вышел в 2019 году и получил смешанные отзывы. 

В ближайших планах Lucasfilm — еще один полнометражный проект, «Звездные войны: Звездный истребитель». Это самостоятельный фильм режиссера Шона Леви, действие которого разворачивается примерно через пять лет после событий «Скайуокера. Восход». В нем сыграют Райан Гослинг, Мэтт Смит, Флинн Грэй, Миа Гот и Аарон Пьер. Премьера запланирована на 28 мая 2027 года, недавно начались съемки картины.

