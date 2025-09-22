Бренд «Твое» начал продавать одежду ушедших из России марок

Одежда Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho представлена только в розничных магазинах сети в Москве, Петербурге, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Тольятти и Краснодаре. Всего в проекте участвует 9 розничных точек продаж. Онлайн-заказы и предварительное бронирование таких товаров невозможны.