Бренд «Твое» начал продавать одежду ушедших из России марок

Сеть магазинов одежды «Твое» запустила проект «Твое и Ко» по продаже ушедших из России марок Inditex, пишет РБК.
Одежда Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho представлена только в розничных магазинах сети в Москве, Петербурге, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Тольятти и Краснодаре. Всего в проекте участвует 9 розничных точек продаж. Онлайн-заказы и предварительное бронирование таких товаров невозможны.
РБК направил в компанию «Твое» запрос о том, по какой схеме закупаются и поставляются в Россию товары Inditex group. На момент публикации ответ не был получен.
В 2022 году испанская компания Inditex объявила о прекращении работы в России. Бренд «Твое» был основан предпринимателем Игорем Юшкевичем в 2002 году на базе холдинга «Русский трикотаж».