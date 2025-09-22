«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории
Исследователи OpenAI назвали самые популярные причины для обращения к ChatGPT

Креативщики, врачи, юристы: россияне назвали самые сексуальные профессии

Фото: Brooke Cagle/Unsplash

Дейтинг-сервис Twinby и соцсеть для нетворкинга «Сетка» выяснили, какие профессии россияне считают самыми сексуальными. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».

На первом месте оказались представители креативных индустрий (25,6%) ― дизайн, маркетинг, медиа, реклама, искусство и смежные направления. Они ассоциируются со свободой, нестандартным мышлением, харизмой и интересным образом жизни.

На втором месте — социальные профессии (25,4%): врачи, учителя, ученые. Эти сферы ассоциируются с заботой, эмпатией и интеллектом. В тройку лидеров вошли юристы (13,3%), которых связывают со стабильностью и ощущением защиты. 

Далее следуют IT-специалисты (9,4%), которых воспринимают как надежных и перспективных, а также предприниматели (8,7%), символизирующие амбициозность и лидерство.

К «красным флагам» респонденты отнесли профессии, связанные с риском или незаконной деятельностью (79,5%), работу с нестабильным доходом (71%) и чрезмерно публичные сферы вроде шоу-бизнеса и блогинга (46,5%). 

69% россиян воспринимают высокий заработок как плюс, но не как главный критерий привлекательности. Для 74% женщин профессия и доход чаще выступают маркером надежности, тогда как 61% мужчин и молодых респондентов склонен ставить на первое место личные качества.

С тем, что стереотипы о профессиях работают, согласны 82% респондентов. Среди женщин 78% считают, что ярлыки оправдываются, тогда как мужчины склонны отвечать: «Я не сужу по профессии». Женщины легче признают силу стереотипов, так как сами чаще сталкиваются с оценкой через призму профессии или гендера, отметили в Twinby.

В исследовании приняли участие 1600 пользователей приложения для знакомств. 

Ранее Twinby выяснил, что 84% россиян сталкивались с потерей себя в отношениях. Чаще всего опрошенные стремились соответствовать ожиданиям партнера (63%), забывали о собственных интересах (57%) и изолировались от друзей (35%).

