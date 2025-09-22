«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории
Кофеин ухудшает концентрацию у взрослых, но не у детей 9–10 лет

Фото: Prostooleh/Unsplash

Американские ученые выяснили, что кофеин не влияет на ключевые механизмы концентрации внимания у детей младшего подросткового возраста. Исследование опубликовали в журнале PLOS One. Основные тезисы пересказал PsyPost.

В исследовании приняли участие 4673 ребенка в возрасте 9–10 лет. Ученые проводили им сканирование мозга и собирали отчеты по потреблению кофеина. Анализ показал, что кофеиносодержащие напитки не оказывают заметного влияния на мозговую активность. Не имело значения, выпил ли ребенок такой напиток в последние 24 часа или употреблял их регулярно в течение недели — баланс между ключевыми нейронными сетями оставался неизменным.

Этот результат противоречит данным аналогичных исследований на взрослых. В их случае кофеин оказывал значительное воздействие на взаимодействие между сетью пассивного режима работы мозга и дорсальной сетью внимания. В здоровом мозге эти сети работают в противофазе: когда одна активна, другая заторможена. Нарушение этого баланса связывают с проблемами концентрации. Ученые ожидали, что кофеин как стимулятор усилит эту антикорреляцию и у подростков, но гипотеза не подтвердилась.

Нарушение этого баланса связывают с проблемами концентрации. Ученые ожидали, что кофеин как стимулятор усилит эту антикорреляцию и у подростков, однако гипотеза не подтвердилась.

«Важное ограничение заключается в том, что данные о потреблении кофеиносодержащих напитков были самоотчетными. Другое ограничение [исследования] — это вариативность количества кофеина в миллиграммах среди разных брендов кофеиносодержащих напитков», — отметил один из авторов исследования Оррин Уэр.

Ранее ученые выяснили, что кофе ухудшает качество донорской крови, делает эритроциты хрупкими и менее способными переносить кислород. Это снижает эффективность переливаний. Было также установлено, что кофе приносит максимум удовольствия утром, в идеале — спустя 2,5 часа после пробуждения.

