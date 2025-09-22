Кофеин ухудшает концентрацию у взрослых, но не у детей 9–10 лет

Американские ученые выяснили, что кофеин не влияет на ключевые механизмы концентрации внимания у детей младшего подросткового возраста. Исследование опубликовали в журнале PLOS One. Основные тезисы пересказал PsyPost.
В исследовании приняли участие 4673 ребенка в возрасте 9–10 лет. Ученые проводили им сканирование мозга и собирали отчеты по потреблению кофеина. Анализ показал, что кофеиносодержащие напитки не оказывают заметного влияния на мозговую активность. Не имело значения, выпил ли ребенок такой напиток в последние 24 часа или употреблял их регулярно в течение недели — баланс между ключевыми нейронными сетями оставался неизменным.
Этот результат противоречит данным аналогичных исследований на взрослых. В их случае кофеин оказывал значительное воздействие на взаимодействие между сетью пассивного режима работы мозга и дорсальной сетью внимания. В здоровом мозге эти сети работают в противофазе: когда одна активна, другая заторможена. Нарушение этого баланса связывают с проблемами концентрации. Ученые ожидали, что кофеин как стимулятор усилит эту антикорреляцию и у подростков, но гипотеза не подтвердилась.
«Важное ограничение заключается в том, что данные о потреблении кофеиносодержащих напитков были самоотчетными. Другое ограничение [исследования] — это вариативность количества кофеина в миллиграммах среди разных брендов кофеиносодержащих напитков», — отметил один из авторов исследования Оррин Уэр.
