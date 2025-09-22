Кофеин ухудшает концентрацию у взрослых, но не у детей 9–10 лет

Этот результат противоречит данным аналогичных исследований на взрослых. В их случае кофеин оказывал значительное воздействие на взаимодействие между сетью пассивного режима работы мозга и дорсальной сетью внимания. В здоровом мозге эти сети работают в противофазе: когда одна активна, другая заторможена. Нарушение этого баланса связывают с проблемами концентрации. Ученые ожидали, что кофеин как стимулятор усилит эту антикорреляцию и у подростков, но гипотеза не подтвердилась.