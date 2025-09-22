На кастинге в фильм База Лурманна про Жанну д’Арк Айла Джонстон прочла монолог из «Дряни»

Для проб к будущему фильму о Жанне д’Арк Баз Лурманн выбрал необычные отрывки: с одной стороны, кандидатки должны были исполнить классическую «Святую Иоанну» (или «Святую Жанну») Бернарда Шоу, с другой стороны, монолог героини Фиби Уоллер-Бридж из сериала «Дрянь». Подробностями кастинга в интервью Vogue поделилась актриса Айла Джонстон, которая получила главную роль в проекте.