На кастинге в фильм База Лурманна про Жанну д’Арк Айла Джонстон прочла монолог из «Дряни»

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории
Кофеин ухудшает концентрацию у взрослых, но не у детей 9–10 лет
WhatsApp остался самым популярным мессенджером в России, несмотря на блокировку звонков
В iOS 26 можно делать скрины при помощи улыбки и листать тиктоки, высовывая язык
Ученые вырастили чай в лунном грунте
Россиянам вместо паспорта разрешат показывать QR-код
Данила Козловский предлагает сыграть в русскую рулетку в трейлере сериала «Бар „Один звонок“»
«Яндекс Музыка» запустила нейросетевые предсказания к своему 15-летию
ВЦИОМ: 79% россиян верят в существование других разумных существ во Вселенной
Ученые определили, какие цвета любят бумеры, миллениалы и зумеры
Инсайдер: Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру» может сыграть женщина
Ученые: 19% американцев используют ИИ для романтических отношений
Миа Васиковска и Ксавье Сэмюэль снимутся в сериале о загадочных убийствах
Риз Уизерспун о Голливуде 2000-х: «Мне постоянно твердили: „Не играй мам. Это будет старить тебя“»
Трамп повысил сбор за рабочую визу H-1B в США с 1500 до 100 тыс. долларов
В Москве началось строительство Бирюлевской линии метро
Звезду «Гарри Поттера» Джесси Кейв не пустили на фан-встречу из‑за ее аккаунта на OnlyFans
В Нью-Йорке прошел конкурс двойников Чаппелл Роан
Том Холланд получил травму на съемках нового «Человека-паука»
В Египте украли из музея золотой браслет фараона возрастом 3000 лет
Продажи мяса для шашлыка в России снизились на 11,3% за год
Исследователи OpenAI назвали самые популярные причины для обращения к ChatGPT
На Центральном рынке в Москве прошел бесплатный концерт Cream Soda
У «Безумного Макса» может появиться приквел в формате сериала
Россия вошла в тройку стран с наибольшим гендерным разрывом в зарплатах
К 2050 году зима в Москве и Центральной России станет теплее
Астронавты сделали суши на борту МКС
Названы победители фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

На кастинге в фильм База Лурманна про Жанну д’Арк Айла Джонстон прочла монолог из «Дряни»

Фото: xFilm, RASP Films

Для проб к будущему фильму о Жанне д’Арк Баз Лурманн выбрал необычные отрывки: с одной стороны, кандидатки должны были исполнить классическую «Святую Иоанну» (или «Святую Жанну») Бернарда Шоу, с другой стороны, монолог героини Фиби Уоллер-Бридж из сериала «Дрянь». Подробностями кастинга в интервью Vogue поделилась актриса Айла Джонстон, которая получила главную роль в проекте.

Лурманн объяснил свой выбор не только актерскими способностями Джонстон, но и необходимостью найти исполнительницу с огромной физической выносливостью, хорошей осанкой и не боящуюся лошадей. Ей предстоят сложные сцены боев и верховой езды в доспехах.

Режиссер также хотел подчеркнуть, что Жанна была девочкой-подростком. «У меня есть дочь-подросток, и у нее есть определенная химическая энергия. Она может тебя вознести, а в следующий момент уничтожить одним словом», — поделился Лурманн.

Сценарий грядущей картины написан Лурманном совместно с Авой Пикетт под вдохновением от романа «Blood Red, Sister Rose» Томаса Кенелли. Ранее Пикетт работала над сценариями для третьего сезона «Великой», сериалов «Десятифунтовые помми» и «Непутевая учеба». Она также известна как театральный драматург, среди ее работ — адаптация «Эммы» Джейн Остин для театра «Роуз Кингстон» и пьеса «1536» для театра «Алмейда».

Баз Лурманн — австралийский режиссер, известный по мелодраме «Ромео + Джульетта» и мюзиклу 2001 года «Мулен Руж». Последняя его работа — биографический фильм «Элвис», премьера которого состоялась в 2022 году на Каннском кинофестивале. Главную роль сыграл Остин Батлер и получил за нее премию BAFTA и «Золотой глобус».

О переговорах Лурманна с Айлой Джонстон по поводу роли Жанны д’Арк стало известно в августе. О намерении снять фильм об Орлеанской деве режиссер заявлял еще в 2024 году.

Расскажите друзьям