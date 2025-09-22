На кастинге в фильм База Лурманна про Жанну д’Арк Айла Джонстон прочла монолог из «Дряни»

Для проб к будущему фильму о Жанне д’Арк Баз Лурманн выбрал необычные отрывки: с одной стороны, кандидатки должны были исполнить классическую «Святую Иоанну» (или «Святую Жанну») Бернарда Шоу, с другой стороны, монолог героини Фиби Уоллер-Бридж из сериала «Дрянь». Подробностями кастинга в интервью Vogue поделилась актриса Айла Джонстон, которая получила главную роль в проекте.
Лурманн объяснил свой выбор не только актерскими способностями Джонстон, но и необходимостью найти исполнительницу с огромной физической выносливостью, хорошей осанкой и не боящуюся лошадей. Ей предстоят сложные сцены боев и верховой езды в доспехах.
Режиссер также хотел подчеркнуть, что Жанна была девочкой-подростком. «У меня есть дочь-подросток, и у нее есть определенная химическая энергия. Она может тебя вознести, а в следующий момент уничтожить одним словом», — поделился Лурманн.
Сценарий грядущей картины написан Лурманном совместно с Авой Пикетт под вдохновением от романа «Blood Red, Sister Rose» Томаса Кенелли. Ранее Пикетт работала над сценариями для третьего сезона «Великой», сериалов «Десятифунтовые помми» и «Непутевая учеба». Она также известна как театральный драматург, среди ее работ — адаптация «Эммы» Джейн Остин для театра «Роуз Кингстон» и пьеса «1536» для театра «Алмейда».
Баз Лурманн — австралийский режиссер, известный по мелодраме «Ромео + Джульетта» и мюзиклу 2001 года «Мулен Руж». Последняя его работа — биографический фильм «Элвис», премьера которого состоялась в 2022 году на Каннском кинофестивале. Главную роль сыграл Остин Батлер и получил за нее премию BAFTA и «Золотой глобус».
О переговорах Лурманна с Айлой Джонстон по поводу роли Жанны д’Арк стало известно в августе. О намерении снять фильм об Орлеанской деве режиссер заявлял еще в 2024 году.