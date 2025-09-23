Стас Иванов снимет хип-хоп байопик про Басту

В России снимут хип-хоп байопик про рэпера Басту. Об этом сообщают «Новости кинопроизводства».
По данным телеграм-канала, режиссером фильма станет Стас Иванов («ЮЗЗЗ»). Он также напишет сценарий. Лента будет называться «Баста. Начало игры».
Производством займется кинокомпания «Темп» (Михаил Погосов и Евгений Мишин, делали «Руки Вверх»). Кто исполнит главную роль, пока неизвестно. Премьера ожидается в 2026 году.
Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) начал свою карьеру в конце 1990-х, став участником ростовской группы «Каста», но вскоре пошел своим путем. В 2006 году выпустил дебютный альбом «Баста 1», который стал прорывом.
Помимо музыки, он основал лейбл Gazgolder и запустил одноимённое мультимедийное объединение с клубом и студией. Сегодня Баста считается одним из главных представителей русской хип-хоп-сцены.