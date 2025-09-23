Сталина, Океана и Марс: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Представляются сотрудниками СДЭК и просят код от СМС: россиян предупредили о новой схеме мошенников
В российском прокате перевыпустят «На гребне волны» ― боевик 1991 года с Киану Ривзом
Билеты на Coachella 2026 распроданы на оба уик-энда
Джулия Робертс и Эндрю Гарфилд в новом трейлере фильма «После охоты»
Режиссер «Орудий» Зак Креггер снимет приквел о тете Глэдис
«Робин Гуд» с Джеком Паттеном и Шоном Бином обзавелся первым трейлером
Эмма Уотсон призналась, что не скучает по кино из‑за необходимости продвигать фильмы
Мелисса МакКарти сыграет в экранизации детской книги «Мисс Нельсон пропала»
Шоу Джимми Киммела вернется в эфир 30 сентября
В Китае набирают популярность татуировки на зубах
Netflix выпустит документальный фильм об Эйлин Уорнос — героине драмы «Монстр» с Шарлиз Терон
Ник Кассаветис поставит ремейк итальянского фильма «Мальчик в розовых штанах»
В Москве готовят к сносу корпус МГЛУ. Преподаватели не знают, куда переносить занятия
Ученые впервые зафиксировали секс втроем у зебровых акул
Японские ученые выявили связь между частым употреблением рамена и ранней смертностью
Роберт Де Ниро откроет курорт на острове в Карибском море
В России началась «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры
Ким Кардашьян представила коллаборацию своего бренда Skims с Nike
В Москве побит температурный рекорд для 22 сентября
Джулия Робертс выпивает с Хлоей Севиньи и Эндрю Гарфилдом в трейлере «После охоты»
Миа Бойка заявила, что ее ограбили в турецком отеле на 7 миллионов рублей
В России выросли продажи CD, винила и кассет
В России разработают учебник по истории для иностранцев
Гарри Стайлз поучаствовал в Берлинском марафоне под псевдонимом
Бренд «Твое» начал продавать одежду ушедших из России марок
Креативщики, врачи, юристы: россияне назвали самые сексуальные профессии
Кофеин ухудшает концентрацию у взрослых, но не у детей 9–10 лет

Стас Иванов снимет хип-хоп байопик про Басту

Фото: Gazgolder

В России снимут хип-хоп байопик про рэпера Басту. Об этом сообщают «Новости кинопроизводства».

По данным телеграм-канала, режиссером фильма станет Стас Иванов («ЮЗЗЗ»). Он также напишет сценарий. Лента будет называться «Баста. Начало игры».

Производством займется кинокомпания «Темп» (Михаил Погосов и Евгений Мишин, делали «Руки Вверх»). Кто исполнит главную роль, пока неизвестно. Премьера ожидается в 2026 году.

Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) начал свою карьеру в конце 1990-х, став участником ростовской группы «Каста», но вскоре пошел своим путем. В 2006 году выпустил дебютный альбом «Баста 1», который стал прорывом.

Помимо музыки, он основал лейбл Gazgolder и запустил одноимённое мультимедийное объединение с клубом и студией. Сегодня Баста считается одним из главных представителей русской хип-хоп-сцены.

Расскажите друзьям