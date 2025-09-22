«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории

На кастинге в фильм База Лурманна про Жанну д’Арк Айла Джонстон прочла монолог из «Дряни»
WhatsApp остался самым популярным мессенджером в России, несмотря на блокировку звонков
В iOS 26 можно делать скрины при помощи улыбки и листать тиктоки, высовывая язык
Ученые вырастили чай в лунном грунте
Россиянам вместо паспорта разрешат показывать QR-код
Данила Козловский предлагает сыграть в русскую рулетку в трейлере сериала «Бар „Один звонок“»
«Яндекс Музыка» запустила нейросетевые предсказания к своему 15-летию
ВЦИОМ: 79% россиян верят в существование других разумных существ во Вселенной
Ученые определили, какие цвета любят бумеры, миллениалы и зумеры
Инсайдер: Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру» может сыграть женщина
Ученые: 19% американцев используют ИИ для романтических отношений
Миа Васиковска и Ксавье Сэмюэль снимутся в сериале о загадочных убийствах
Риз Уизерспун о Голливуде 2000-х: «Мне постоянно твердили: „Не играй мам. Это будет старить тебя“»
Трамп повысил сбор за рабочую визу H-1B в США с 1500 до 100 тыс. долларов
В Москве началось строительство Бирюлевской линии метро
Звезду «Гарри Поттера» Джесси Кейв не пустили на фан-встречу из‑за ее аккаунта на OnlyFans
В Нью-Йорке прошел конкурс двойников Чаппелл Роан
Том Холланд получил травму на съемках нового «Человека-паука»
В Египте украли из музея золотой браслет фараона возрастом 3000 лет
Продажи мяса для шашлыка в России снизились на 11,3% за год
Исследователи OpenAI назвали самые популярные причины для обращения к ChatGPT
На Центральном рынке в Москве прошел бесплатный концерт Cream Soda
У «Безумного Макса» может появиться приквел в формате сериала
Россия вошла в тройку стран с наибольшим гендерным разрывом в зарплатах
К 2050 году зима в Москве и Центральной России станет теплее
Астронавты сделали суши на борту МКС
Названы победители фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Режиссер «Пиратов Карибского моря» снимет морской триллер о выживании

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории

Фото: Koyoharu Gotoge/Sony Pictures

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории и самым кассовым японским фильмом за все время. Об этом пишет Deadline.

В мировом прокате это аниме собрало более 555 млн долларов. В России прокат ленты стартовал 18 сентября. На втором месте среди самых кассовых аниме-фильмов — «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“» (507 млн долларов), который вышел в 2020 году.

«Бесконечная крепость» основана на одноименной манге Коехару Готогэ. Она адаптирована уже в нескольких фильмах и в аниме-сериале.

По сюжету «Бесконечной крепости» демоны убили всех родных Тандзиро Камадо и обратили его младшую сестру Нэдзуко в демона. Парень вступил в Корпус истребителей демонов. Пока бойцы тренируются и готовятся к схватке с демонами, в поместье главы Корпуса появляется Мудзан Кибуцудзи — прародитель всех демонов и убийца семьи Тандзиро.

