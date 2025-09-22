«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории и самым кассовым японским фильмом за все время. Об этом пишет Deadline.
В мировом прокате это аниме собрало более 555 млн долларов. В России прокат ленты стартовал 18 сентября. На втором месте среди самых кассовых аниме-фильмов — «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“» (507 млн долларов), который вышел в 2020 году.
«Бесконечная крепость» основана на одноименной манге Коехару Готогэ. Она адаптирована уже в нескольких фильмах и в аниме-сериале.
По сюжету «Бесконечной крепости» демоны убили всех родных Тандзиро Камадо и обратили его младшую сестру Нэдзуко в демона. Парень вступил в Корпус истребителей демонов. Пока бойцы тренируются и готовятся к схватке с демонами, в поместье главы Корпуса появляется Мудзан Кибуцудзи — прародитель всех демонов и убийца семьи Тандзиро.