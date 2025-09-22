WhatsApp остался самым популярным мессенджером в России, несмотря на блокировку звонков

По среднесуточному охвату Max отстает от лидирующего WhatsApp более чем в 11 раз — 7 млн уникальных пользователей против 82,1 млн. В пресс-службе Max приводят другие цифры: 13,7 млн пользователей в среднем за сутки с 1 по 16 сентября.