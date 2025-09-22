«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории
WhatsApp остался самым популярным мессенджером в России, несмотря на блокировку звонков

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

В августе охват аудитории WhatsApp в России достиг 97 млн уникальных пользователей. Это до сих пор самый популярный мессенджер в стране, несмотря на блокировку звонков, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Group4Media.

На втором месте VK с месячным охватом в 93,5 млн пользователей, на третьем ― Telegram (91 млн), на четвертом ― «Одноклассники» (47,8 млн). Госмессенджер Max лишь на пятом месте с показателем в 32,2 млн. 

По среднесуточному охвату Max отстает от лидирующего WhatsApp более чем в 11 раз — 7 млн уникальных пользователей против 82,1 млн. В пресс-службе Max приводят другие цифры: 13,7 млн пользователей в среднем за сутки с 1 по 16 сентября. 

Контентное и сервисное наполнение Max в ближайшее время будет уступать конкурентам, а в 2026 году его среднесуточная аудитория достигнет не менее 20% населения страны, считает директор по трейдингу и медиапартнерствам Group4Media Михаил Елисейкин.

Рост же охвата WhatsApp эксперты объясняют массовостью его использования. «WhatsApp — многолетний лидер рынка. Переписка, семейные и рабочие чаты по-прежнему работают, и люди пользуются тем приложением, к которому привыкли», ― отметил директор Института современных медиа Кирилл Танаев. 

Владимир Путин подписал закон о национальном мессенджере 24 июня. Он предполагает создание в России сервиса, где помимо отправки сообщений можно будет подписывать документы и при помощи которого можно будет удостоверять личность. 

С 1 сентября госмессенджер стал обязательным для предустановки на все новые смартфоны в РФ. В ряде регионов, включая Москву, в него перевели школьные и родительские чаты. 

