В iOS 26 можно делать скрины при помощи улыбки и листать тиктоки, высовывая язык

В качестве сигнала можно поднять брови, открыть рот, улыбнуться, высунуть язык, подмигнуть, сморщить нос, вытянуть губы вправо или влево. Каждому из этих жестов можно присвоить свою команду, например переключение между приложениями, двойное нажатие, открытие камеры или создание скриншота.