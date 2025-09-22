В iOS 26 можно делать скрины при помощи улыбки и листать тиктоки, высовывая язык

В последнем обновлении iOS пользователи получили возможность управлять смартфоном при помощи мимики. На нововведение обратили внимание пользователи тиктока.
В качестве сигнала можно поднять брови, открыть рот, улыбнуться, высунуть язык, подмигнуть, сморщить нос, вытянуть губы вправо или влево. Каждому из этих жестов можно присвоить свою команду, например переключение между приложениями, двойное нажатие, открытие камеры или создание скриншота.
Многие начали использовать новую функцию для того, чтобы листать ленту тиктока. Они настроили команду «Свайп вверх» при высовывании языка.
Для создания команды необходимо зайти в настройки смартфона, раздел «Универсальный доступ» (Accessibility) и выбрать «Отслеживание головы» (Head Tracking).
Среди других нововведений iOS 26 — 6 новых рингтонов, ремиксов мелодии «Отражение», стоящей по умолчанию. Они получили названия: «Жизнерадостный» («Buoyant»), «Мечтатель» («Dreamer»), «Технологичный» («Tech»), «Поп» («Pop»), «Отраженный» («Reflected»), «Всплеск» («Surge»).
Ранее Apple предупредила, что после установки iOS 26 у устройств может временно снижаться производительность и время работы от батареи.