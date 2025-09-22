Ученые вырастили чай в лунном грунте

«Мы вступаем в новую эру освоения космоса, когда мы думаем о заселении космоса и создании баз на Луне или Марсе. Один из первых вопросов, который возникает: „Что люди будут есть?“ Эти эксперименты показывают, что земные растения, такие как чай, можно культивировать в лунных грунтах внутри лунных теплиц, что позволит жителям таких баз иметь определенную степень автономии и доступ к свежей пище. Мы находимся на самых ранних стадиях исследований в области космического сельского хозяйства, но обнадеживает, что мы, возможно, сможем обеспечить доступ к великой британской традиции — перерыву на чай», — прокомментировал соавтор исследования профессор Найджел Мейсон.