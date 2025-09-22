Ученые вырастили чай в лунном грунте

Исследователи из Кентского университета совместно с британской чайной плантацией Dartmoor Tea, компанией Lightcurve Films и Europlanet выяснили, что на Луне можно выращивать чай. Об открытии сообщил официальный сайт университета.
Ученые высадили саженцы в грунт, имитирующий лунный и марсианский. Условия были максимально приближены к космическим: регулировались температуры, влажность и освещение. В лунной почве чай укоренился так же хорошо, как и в земной. Растения, высаженные в марсианский грунт, не выжили.
«Мы вступаем в новую эру освоения космоса, когда мы думаем о заселении космоса и создании баз на Луне или Марсе. Один из первых вопросов, который возникает: „Что люди будут есть?“ Эти эксперименты показывают, что земные растения, такие как чай, можно культивировать в лунных грунтах внутри лунных теплиц, что позволит жителям таких баз иметь определенную степень автономии и доступ к свежей пище. Мы находимся на самых ранних стадиях исследований в области космического сельского хозяйства, но обнадеживает, что мы, возможно, сможем обеспечить доступ к великой британской традиции — перерыву на чай», — прокомментировал соавтор исследования профессор Найджел Мейсон.
Исследование оказалось полезно не только для астронавтов будущего, которые будут жить и работать на Луне, но и для земных биологов и агрономов. Оно помогает понять, как сельскохозяйственные культуры могут выживать в суровых условиях и на бедных почвах. Это особенно актуально в период глобального изменения климата и деградации почв.
Тем временем в России 19 сентября спутник «Бион-М» № 2 с мышами, мухами, растениями и грибами на борту приземлился в оренбургских степях. Он провел в космосе 30 суток. О состоянии живых организмов после посадки «Роскосмос» пока не сообщал. После приземления их отправят в Москву для дальнейших исследований.