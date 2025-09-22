Россиянам вместо паспорта разрешат показывать QR-код

В министерстве уточнили, что технология будет вводиться поэтапно. На первом этапе появится возможность использования QR-кода наравне с паспортом в кино и музеях при проходе на мероприятия с возрастным ограничением, для прохода в офисные центры с пропускной системой, при покупке товаров 18+ в магазинах, а также при отправке или получении посылок и заказных писем.