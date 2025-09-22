Россиянам вместо паспорта разрешат показывать QR-код

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стал самым кассовым аниме-фильмом в истории
Кофеин ухудшает концентрацию у взрослых, но не у детей 9–10 лет
На кастинге в фильм База Лурманна про Жанну д’Арк Айла Джонстон прочла монолог из «Дряни»
WhatsApp остался самым популярным мессенджером в России, несмотря на блокировку звонков
В iOS 26 можно делать скрины при помощи улыбки и листать тиктоки, высовывая язык
Ученые вырастили чай в лунном грунте
Данила Козловский предлагает сыграть в русскую рулетку в трейлере сериала «Бар „Один звонок“»
«Яндекс Музыка» запустила нейросетевые предсказания к своему 15-летию
ВЦИОМ: 79% россиян верят в существование других разумных существ во Вселенной
Ученые определили, какие цвета любят бумеры, миллениалы и зумеры
Инсайдер: Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру» может сыграть женщина
Ученые: 19% американцев используют ИИ для романтических отношений
Миа Васиковска и Ксавье Сэмюэль снимутся в сериале о загадочных убийствах
Риз Уизерспун о Голливуде 2000-х: «Мне постоянно твердили: „Не играй мам. Это будет старить тебя“»
Трамп повысил сбор за рабочую визу H-1B в США с 1500 до 100 тыс. долларов
В Москве началось строительство Бирюлевской линии метро
Звезду «Гарри Поттера» Джесси Кейв не пустили на фан-встречу из‑за ее аккаунта на OnlyFans
В Нью-Йорке прошел конкурс двойников Чаппелл Роан
Том Холланд получил травму на съемках нового «Человека-паука»
В Египте украли из музея золотой браслет фараона возрастом 3000 лет
Продажи мяса для шашлыка в России снизились на 11,3% за год
Исследователи OpenAI назвали самые популярные причины для обращения к ChatGPT
На Центральном рынке в Москве прошел бесплатный концерт Cream Soda
У «Безумного Макса» может появиться приквел в формате сериала
Россия вошла в тройку стран с наибольшим гендерным разрывом в зарплатах
К 2050 году зима в Москве и Центральной России станет теплее
Астронавты сделали суши на борту МКС
Названы победители фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Россиянам вместо паспорта разрешат показывать QR-код

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В сервисе «ГосДоки» на «Госуслугах» скоро появится возможность создавать cпециальный QR-код, который в определенных ситуациях можно будет предъявлять вместо бумажного паспорта. Об этом сообщило Минцифры в своем телеграм-канале.

«Использование QR-кода — исключительно добровольное. Бумажные документы можно по-прежнему предъявлять без всяких ограничений», — подчеркнуло ведомство.

В министерстве уточнили, что технология будет вводиться поэтапно. На первом этапе появится возможность использования QR-кода наравне с паспортом в кино и музеях при проходе на мероприятия с возрастным ограничением, для прохода в офисные центры с пропускной системой, при покупке товаров 18+ в магазинах, а также при отправке или получении посылок и заказных писем.

В дальнейшем планируется добавить возможность показывать код в организациях финансового рынка, в МФЦ для получения некоторых госуслуг, а также в салонах операторов сотовой связи, частных медклиниках и в гостиницах. В Минцифры отметили, что при проверке QR-кода будут отображаться только необходимые данные. Например, билетер увидит только фотографию гражданина и сведения о его возрасте.

