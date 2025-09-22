Россиянам вместо паспорта разрешат показывать QR-код

В сервисе «ГосДоки» на «Госуслугах» скоро появится возможность создавать cпециальный QR-код, который в определенных ситуациях можно будет предъявлять вместо бумажного паспорта. Об этом сообщило Минцифры в своем телеграм-канале.
«Использование QR-кода — исключительно добровольное. Бумажные документы можно по-прежнему предъявлять без всяких ограничений», — подчеркнуло ведомство.
В министерстве уточнили, что технология будет вводиться поэтапно. На первом этапе появится возможность использования QR-кода наравне с паспортом в кино и музеях при проходе на мероприятия с возрастным ограничением, для прохода в офисные центры с пропускной системой, при покупке товаров 18+ в магазинах, а также при отправке или получении посылок и заказных писем.
В дальнейшем планируется добавить возможность показывать код в организациях финансового рынка, в МФЦ для получения некоторых госуслуг, а также в салонах операторов сотовой связи, частных медклиниках и в гостиницах. В Минцифры отметили, что при проверке QR-кода будут отображаться только необходимые данные. Например, билетер увидит только фотографию гражданина и сведения о его возрасте.