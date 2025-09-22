Певец D4vd отменил тур по США после того, как в его автомобиле нашли тело пропавшей девушки
Данила Козловский предлагает сыграть в русскую рулетку в трейлере сериала «Бар „Один звонок“»

Фото: Kion

Kion представил трейлер детективного триллера режиссера Сергея Филатова «Бар “Один звонок”». Главную роль в нем сыграет Данила Козловский. Премьера состоится на платформе 1 октября.

Действие в сериале разворачивается в загадочном баре «Один звонок». Его невозможно найти на карте: он появляется то в одном, то в другом месте, и его двери распахиваются не для всех. Напитки здесь бесплатные, атмосфера располагает к откровенности. Посетителю предлагают возможность дозвониться до человека, который уже ушел из жизни, однако цена за это слишком высока. Бармен ведет игру по своим правилам, и никто не дает гарантию, что звонок не станет последним.

Каждая серия рассказывает о новом госте заведения и его личной драме. В этот мир попадают самые разные люди — от светских красавиц и молодых блогеров до семейных мужчин и тех, кто привык носить маску благополучия. Но за внешними ролями скрываются тайные желания, сожаления и вопросы, на которые они готовы искать ответ в столь рискованном месте.

Видео: Kion

«Это история о сожалении. Мы часто жалеем о том, что сделали и, может быть, еще чаще о том, чего не сделали. Некоторые вещи невозможно повернуть вспять, в этом весь ужас и красота жизни — она сиюминутна. Об этом важно иногда себе напоминать. Каст в сериале, на мой взгляд, потрясающий. Все они собрались вокруг невероятного главного героя — Данилы Козловского. Он главный идейный вдохновитель и создатель этой истории. Поэтому собрать отличную команду было легко, а работать — одно удовольствие», — отмечает режиссер Сергей Филатов.

В сериале также снялись Оксана Акиньшина, Егор Шип, Кай Гетц, Александр Ильин-младший, Леонид Ярмольник и другие. Над сценарием проекта работала большая авторская команда, в которую вошли сам Данила Козловский и комик Ярослава Тринадцатко, а продюсерами стали Максим Филатов, Игорь Мишин, Данила Козловский и Валерия Тарасова.

Недавно Данила Козловский вернулся на театральную сцену. Он сыграл в спектакле «Чуковский» режиссера Саввы Савельева. Какой получилась постановка, можно прочитать в материале «Афиши Daily».

