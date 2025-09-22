ВЦИОМ: 79% россиян верят в существование других разумных существ во Вселенной

Четыре из пяти россиян (79%) верят в существование разумной жизни за пределами Земли, выяснил ВЦИОМ. Каждый второй (46%) допускает, что представители других цивилизаций уже могут скрываться среди людей.
61% опрошенных полагает, что если инопланетяне прилетят на Землю, то они ограничатся наблюдением за людьми. 10% указали, что гости попытались бы завоевать планету и использовать ее ресурсы, 19% — что постарались бы наладить сотрудничество.
На вопрос «Какую книгу вы бы посоветовали прочитать инопланетянину, чтобы лучше понять жизнь и людей на Земле?» россияне чаще всего предлагали «Войну и мир» Льва Толстого. На этот текст указало 15% респондентов. На втором месте — Библия с 9% голосов. По 4% набрали «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «1984» Джорджа Оруэлла.
Ранее ВЦИОМ исследовал восприятие российской молодежью (14–35 лет) Восточной Азии. Социологи установили, что из стран региона молодых людей больше всего привлекает Япония. С ней у россиян ассоциируются аниме (37%), самураи (20%), национальная кухня (20%) и сакура (15%).