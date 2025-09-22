ВЦИОМ: 79% россиян верят в существование других разумных существ во Вселенной

На вопрос «Какую книгу вы бы посоветовали прочитать инопланетянину, чтобы лучше понять жизнь и людей на Земле?» россияне чаще всего предлагали «Войну и мир» Льва Толстого. На этот текст указало 15% респондентов. На втором месте — Библия с 9% голосов. По 4% набрали «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «1984» Джорджа Оруэлла.