«Яндекс Музыка» запустила нейросетевые предсказания к своему 15-летию

Сервис «Яндекс Музыка» отмечает 15 лет, и по случаю праздника стриминг до 26 сентября открыл доступ к мобильному приложению и десктопной версии всем пользователям без подписки. Каждый сможет попробовать ключевые функции сервиса: рекомендации «Моей волны», персональные подборки концертов, AI-сеты и многое другое.
Кроме того, можно получить праздничное предсказание. Пользователям помогут заглянуть в свое прошлое и с помощью алгоритмов сервиса проверить, каким слушателем они могли бы быть в 2010 году: «Ночным флексером», «Техно-бароном», фанатом тектоника или другого направления.
Подписчики могут посмотреть свое предсказание, нажав кнопку «15 лет с Яндекс Музыкой» — она появилась на главном экране. Пользователям без подписки достаточно скачать приложение, выбрать любимых артистов на стартовом экране и в течение дня послушать «Мою волну».
Алгоритмы сервиса сформируют портрет музыкального вкуса на текущий момент и сопоставят его с тем, каким он мог быть в 2010 году. На следующий день пользователю будут доступны специальные карточки с предсказаниями, которыми можно поделиться с друзьями.
Еще ко дню рождения «Яндекс Музыки» в разделе «Тренды» появились плейлисты с самыми прослушиваемыми треками за каждый год из пятнадцати. Добавить больше праздничного настроения и отметить день рождения сервиса поможет персональный AI-сет «Моей волны» под названием «Вечеринка».