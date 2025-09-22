«Яндекс Музыка» запустила нейросетевые предсказания к своему 15-летию

Кроме того, можно получить праздничное предсказание. Пользователям помогут заглянуть в свое прошлое и с помощью алгоритмов сервиса проверить, каким слушателем они могли бы быть в 2010 году: «Ночным флексером», «Техно-бароном», фанатом тектоника или другого направления.