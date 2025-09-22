«Яндекс Музыка» запустила нейросетевые предсказания к своему 15-летию

Певец D4vd отменил тур по США после того, как в его автомобиле нашли тело пропавшей девушки
ВЦИОМ: 79% россиян верят в существование других разумных существ во Вселенной
Ученые определили, какие цвета любят бумеры, миллениалы и зумеры
Инсайдер: Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру» может сыграть женщина
Ученые: 19% американцев используют ИИ для романтических отношений
Миа Васиковска и Ксавье Сэмюэль снимутся в сериале о загадочных убийствах
Риз Уизерспун о Голливуде 2000-х: «Мне постоянно твердили: „Не играй мам. Это будет старить тебя“»
Трамп повысил сбор за рабочую визу H-1B в США с 1500 до 100 тыс. долларов
В Москве началось строительство Бирюлевской линии метро
Звезду «Гарри Поттера» Джесси Кейв не пустили на фан-встречу из‑за ее аккаунта на OnlyFans
В Нью-Йорке прошел конкурс двойников Чаппелл Роан
Том Холланд получил травму на съемках нового «Человека-паука»
В Египте украли из музея золотой браслет фараона возрастом 3000 лет
Продажи мяса для шашлыка в России снизились на 11,3% за год
Исследователи OpenAI назвали самые популярные причины для обращения к ChatGPT
На Центральном рынке в Москве прошел бесплатный концерт Cream Soda
У «Безумного Макса» может появиться приквел в формате сериала
Россия вошла в тройку стран с наибольшим гендерным разрывом в зарплатах
К 2050 году зима в Москве и Центральной России станет теплее
Астронавты сделали суши на борту МКС
Названы победители фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Режиссер «Пиратов Карибского моря» снимет морской триллер о выживании
В США местный Человек-паук спас двух человек, застрявших на водопаде
Моррисси отменил два концерта в США из‑за «реальной угрозы жизни»
Тюленей Крошика и Шлиссика из Петербурга вернули в центр реабилитации
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» поменял название на «Слезы в большом городе»
Съемки фильма «Мстители: Судный день» завершены
Ям, Ик и Ыб: Росреестр перечислил населенные пункты России с самыми короткими названиями

«Яндекс Музыка» запустила нейросетевые предсказания к своему 15-летию

Фото: пресс-служба «Яндекс Музыки»

Сервис «Яндекс Музыка» отмечает 15 лет, и по случаю праздника стриминг до 26 сентября открыл доступ к мобильному приложению и десктопной версии всем пользователям без подписки. Каждый сможет попробовать ключевые функции сервиса: рекомендации «Моей волны», персональные подборки концертов, AI-сеты и многое другое.

Кроме того, можно получить праздничное предсказание. Пользователям помогут заглянуть в свое прошлое и с помощью алгоритмов сервиса проверить, каким слушателем они могли бы быть в 2010 году: «Ночным флексером», «Техно-бароном», фанатом тектоника или другого направления.

Подписчики могут посмотреть свое предсказание, нажав кнопку «15 лет с Яндекс Музыкой» — она появилась на главном экране. Пользователям без подписки достаточно скачать приложение, выбрать любимых артистов на стартовом экране и в течение дня послушать «Мою волну».

Алгоритмы сервиса сформируют портрет музыкального вкуса на текущий момент и сопоставят его с тем, каким он мог быть в 2010 году. На следующий день пользователю будут доступны специальные карточки с предсказаниями, которыми можно поделиться с друзьями.

Еще ко дню рождения «Яндекс Музыки» в разделе «Тренды» появились плейлисты с самыми прослушиваемыми треками за каждый год из пятнадцати. Добавить больше праздничного настроения и отметить день рождения сервиса поможет персональный AI-сет «Моей волны» под названием «Вечеринка».

