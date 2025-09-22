Ученые определили, какие цвета любят бумеры, миллениалы и зумеры

Зумеры (1995–2010) предпочитают насыщенный желтый цвет, который стал популярным в 2018 году. Поколению Z также нравится фиолетовый оттенок. Изначально он ассоциировался с властью, творчеством и феминистскими движениями, а сейчас его воспринимают как символ инклюзивности и самовыражения.