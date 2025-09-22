Певец D4vd отменил тур по США после того, как в его автомобиле нашли тело пропавшей девушки
Ученые определили, какие цвета любят бумеры, миллениалы и зумеры

Фото: Jerry Hartono/Unplash

Ученые выяснили, что каждое поколение выделяется любовью к конкретному цвету, отражающему эпоху и ценности. Информация опубликована в книге «Секреты креативности: обретение творческой уверенности и преодоление трудностей», пишет Сonversation.

Оказалось, что беби-бумеры (родившиеся между окончанием Второй мировой войны и серединой 1960-х годов) и поколение X (1965–1980) любят нейтральные и пастельные тона. С 1970-х годов к ним добавились природные оттенки: зеленый, коричневый и ржаво-красный.

Поколение Y, или миллениалы (1980–1990-е годы), стало свидетелем расцвета розового цвета. По словам исследователей, он стал символом 2010-х годов, символизируя легкость, оптимизм и вызов традиционным гендерным нормам.

Зумеры (1995–2010) предпочитают насыщенный желтый цвет, который стал популярным в 2018 году. Поколению Z также нравится фиолетовый оттенок. Изначально он ассоциировался с властью, творчеством и феминистскими движениями, а сейчас его воспринимают как символ инклюзивности и самовыражения.

Кроме того, в последнее время у молодых людей набирает популярность зеленый цвет — он стал объединяющим цветом для борьбы с экологическими проблемами. Помимо этого, он был переосмыслен как провокационный, яркий экранный зеленый, популяризированный в 2024 году британской певицей Charli XCX.

Поколение альфа (примерно 2012–2024 годы) все еще формирует свои предпочтения. Однако, как отмечают авторы исследования, его представители склоняются к природным и пастельным оттенкам.

Недавно большинство (59%) представителей поколений Y и Z признались, что их финансовые цели страдают из-за трат на общение с друзьями. Каждый второй отмечал, что подобные расходы мешают копить деньги или выплачивать кредит.

