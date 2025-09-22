Инсайдер: Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру» может сыграть женщина

На роль Волан-де-Морта в новом сериале по «Гарри Поттеру» прослушиваются не только мужчины, но и женщины. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил известный голливудский инсайдер Дэниел Рихтман.
«Вполне возможно, мы увидим женскую версию Волан-де-Морта в сериале», — утверждает источник Рихтмана.
Ранее роль злодея СМИ пророчили Киллиану Мерфи, но недавно актер заявил, что не имеет к проекту никакого отношения. «Нет, мои дети иногда показывают мне это, но я ничего об этом не знаю. Кроме того, очень сложно повторить то, что сделал Рэйф Файнс. Этот человек — настоящая легенда актерского мастерства. Так что удачи тому, кто возьмет на себя эту роль», — говорил он.
Кто еще мог бы сыграть Волан-де-Морта, неизвестно. Сериал HBO, премьера которого запланирована на 2027 год, уже обзавелся ключевым кастом. Гарри Поттера сыграет Доминик МакЛоклин, Рона — Аластер Стаут, а Гермиону — Арабелла Стэнтон. Роль Драко Малфоя досталась Локсу Пратту.
В числе других актеров — Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонагалл), Паапа Эссьеду (Северус Снегг), Ник Фрост (Рубеус Хагрид), Берти Карвел (Корнелиус Фадж), Джонни Флинн (Люциус Малфой). Бел Паули и Дэниел Ригби исполнят роли Петуньи и Вернона Дурсля.
Кроме того, к своим прежним обязанностям вернется Уорвик Дэвис. Он вновь сыграет профессорa Флитвика. В сериале также появятся Элайджа Ошин (Дин Томас), Финн Стивенс (Винсент Крэбб) и Уильям Нэш (Грегори Гойл).