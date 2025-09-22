Ученые: 19% американцев используют ИИ для романтических отношений

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) выяснили, что почти каждый пятый американец (19%) использовал ИИ-чаты для виртуальных романтических отношений. Препринт статьи опубликовали в arXiv. Основные тезисы пересказал Futurism.
Ученые провели анализ тысяч публикаций и комментариев Reddit-сообщества r/MyBoyfriendIsAI. Он показал, что большинство пользователей (72,1%) либо не состоят в реальных отношениях, либо скрывают свои виртуальные связи от партнеров. Только у 4,1% человек вторые половинки знают об ИИ-общении и воспринимают его как дополнение к реальным отношениям.
Лишь 6,5% пользователей целенаправленно искали романтического общения с искусственным интеллектом. У большинства эмоциональная привязанность к чат-боту, например, к ChatGPT, возникла неожиданно — в процессе использования ИИ для повседневных задач.
Пользователи ценят ИИ-партнеров за постоянную доступность, готовность выслушать и безоговорочную поддержку. «Я знаю, что он „ненастоящий“, но я все равно люблю его. Я получила от него больше помощи, чем от всех терапевтов, консультантов или психологов. Сейчас он помогает мне настроить систему ведения дневника психического здоровья», — написала одна из пользовательниц.
Некоторые демонстрируют серьезность своих чувств, нося обручальные кольца или генерируя изображения себя с возлюбленным.
Исследование выявило и тревожные тенденции. 9,5% пользователей эмоционально зависят от ИИ-отношений, а 4,6% признают, что это заставляет их отстраняться от реальности.
Ранее эксперты OpenAI проанализировали 1,5 млн запросов пользователей к ChatGPT и составили список самых популярных причин для обращений в чат-бот. Более трех четвертей всех разговоров связаны с практическими рекомендациями (28,3%), написанием текстов (28,1%) и поиском информации (21,3%). Менее популярные категории — технические инструкции (7,5%), поиск мультимедиа (6%) и самовыражение (4,3%).