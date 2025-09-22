Ученые: 19% американцев используют ИИ для романтических отношений

Ученые провели анализ тысяч публикаций и комментариев Reddit-сообщества r/MyBoyfriendIsAI. Он показал, что большинство пользователей (72,1%) либо не состоят в реальных отношениях, либо скрывают свои виртуальные связи от партнеров. Только у 4,1% человек вторые половинки знают об ИИ-общении и воспринимают его как дополнение к реальным отношениям.