Миа Васиковска и Ксавье Сэмюэль снимутся в сериале о загадочных убийствах

Миа Васиковска («Алиса в Стране чудес»), Ксавье Сэмюэль («Похищенная») и Хизер Митчелл («Пианино») получили  главные роли в сериале «Убийства: Станция Пэрриш» («The Killings: Parrish Station»). Съемки уже начались в Новом Южном Уэльсе, пишет Deadline.

Васиковска сыграет детектива Джорджию Кук, которая в 1987 году начинает расследовать смерть четырех ученых, зверски убитых при неизвестных обстоятельствах. Единственный выживший становится главным подозреваемым. В ходе расследования героиня сталкивается с ритуалом, манией и оккультизмом, а одержимость женщины правдой превращает дело в личный кошмар, который ставит под угрозу ее семью, карьеру и рассудок.

Спустя 37 лет происходит новая серия загадочных убийств. Уже постаревшая Джорджия (Митчелл) вновь оказывается втянута в ужасы станции Пэрриш и понимает, что прошлое так и не осталось позади.

В шоу также снялись Роберт Тейлор («Лонгмайр»), Алан Дейл ( «Звездный путь: Возмездие » ), Эмма Ланг ( «Волк как я»), Дорис Юнейн ( «Последний король Креста »), Кэт Ойос («Великая благодать ») и другие. Сценарий к сериалу напишут Бен Дженкинс, Тим Пай, Иоланда Рамке и К.С.МакКаллен. Режиссером станет Дэниэл Неттхейм («Убийство на пляже»).

