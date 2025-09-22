Миа Васиковска и Ксавье Сэмюэль снимутся в сериале о загадочных убийствах

Васиковска сыграет детектива Джорджию Кук, которая в 1987 году начинает расследовать смерть четырех ученых, зверски убитых при неизвестных обстоятельствах. Единственный выживший становится главным подозреваемым. В ходе расследования героиня сталкивается с ритуалом, манией и оккультизмом, а одержимость женщины правдой превращает дело в личный кошмар, который ставит под угрозу ее семью, карьеру и рассудок.