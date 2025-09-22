Риз Уизерспун о Голливуде 2000-х: «Мне постоянно твердили: „Не играй мам. Это будет старить тебя“»

Актриса Риз Уизерспун, известная зрителю по «Блондинке в законе» и «Утреннему шоу», в интервью The New York Times поделилась, что в 2000-е годы агенты и руководители студий настоятельно советовали ей избегать ролей матерей в кино. По их словам, образ мамы «десексуализирует» актрису, делает ее старой в глазах зрителей и отпугивает мужскую аудиторию.
«Мне постоянно твердили люди из индустрии: „Не играй мам. Это будет старить тебя“. А я в ответ: „Но я ведь и есть мама“», — поделилась Уизерспун. Сама актриса стала матерью в 23 года.
«В нашей индустрии было так много того, что десексуализировало тебя: ты не могла быть кинозвездой, если играла маму. И слава богу, что эти представления потихоньку уходят в прошлое. Но это была большая часть [советов], когда мне было за двадцать и за тридцать: „Не играй мам. Ни один мужчина не будет желать тебя, или никто не захочет идти на этот фильм, потому что никто не хочет смотреть кино о маме“», — продолжила Уизерспун.
Однако советы людей из киноиндустрии не удержали Уизерспун от участия в «Переступить черту» Джеймса Мэнголда. Роль певицы и жены Джонни Кэша Джун Картер принесла Уизерспун «Оскар» за лучшую женскую роль. Позже актриса не раз играла матерей — например, в сериале HBO «Большая маленькая ложь», ромкоме о матери-одиночке «В гостях у Элис» и шоу Hulu «И повсюду тлеют пожары».
Ранее Риз Уизерспун поделилась, что Дэвид Финчер отказался брать ее на главную роль в «Исчезнувшей». Актрису изначально утвердили на роль Эми Эллиотт Данн, ее кандидатуру одобрила писательница Гиллиан Флинн. Однако когда к проекту присоединился Финчер, он решил, что актриса не подходит. «Для меня это было проверкой эго: не для всего ты подходишь. Финчер был абсолютно прав, а Розамунд Пайк сыграла невероятно», — рассказала Уизерспун.