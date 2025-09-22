Риз Уизерспун о Голливуде 2000-х: «Мне постоянно твердили: „Не играй мам. Это будет старить тебя“»

«В нашей индустрии было так много того, что десексуализировало тебя: ты не могла быть кинозвездой, если играла маму. И слава богу, что эти представления потихоньку уходят в прошлое. Но это была большая часть [советов], когда мне было за двадцать и за тридцать: „Не играй мам. Ни один мужчина не будет желать тебя, или никто не захочет идти на этот фильм, потому что никто не хочет смотреть кино о маме“», — продолжила Уизерспун.